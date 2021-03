Es gibt Momente, die einen von einem Atemzug zum nächsten in die Vergangenheit katapultieren - durch einen Duft, einen Song oder ein Bild - aus dem Gedächtnis hervorgekramt und wieder fühlbar. Als Barbara Streuffert an einem sonnigen, aber kühlen Donnerstagnachmittag im März durch Tor elf die Tartanbahn des Berliner Mommsenstadions betritt, ist das so ein Augenblick. Die 76-Jährige schaut sich um und breitet die Arme aus. "Mein Mommsenstadion, toll", sagt sie, lacht ehrlich und schiebt noch ein: "Der Rasen ist dahin" hinterher. Man merkt sofort, dass dieser Ort im Westen der Stadt für Streuffert bis heute ein besonderer ist.

Vor 30 Jahren coachte sie hier an den Wochenenden von der Trainerbank aus die Frauen von Tennis Borussia, hatte mit ihnen gerade den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Damals waren weite, bunte Trainingsjacken in – Streuffert besaß mehrere, wie alte Aufnahmen belegen – und sie war laut und direkt an der Seitenlinie. Einmal schüttelt sie resigniert den Kopf mit den Worten: "Oh, oh, oh, müssen wir lernen! Müssen wir noch lernen!". Einmal geht sie beim Angriff ihrer Spielerinnen mit dem Oberkörper mit, während ihre Augen das Geschehen auf dem Platz fixieren – als würde sie gleich den Rasen entern.

Streuffert ist in Reinickendorf aufgewachsen, in Heiligensee, hat ihren Spitznamen "Charly" seit der Schulzeit. "Da kam dieses Lied auf 'Charly Brown, das ist ein Clown' – und da ich damals mit 16, 17 schon Gitarre gespielt habe, hatte ich den Namen auf einmal weg." Eigentlich wollte sie nach der Schule Sportlehrerin oder Journalistin werden. "Die Fußball-Trainer-Tätigkeit war dann so ein kleiner Ersatz dafür", erinnert sie sich. Aber erst einmal wird sie Spielerin.