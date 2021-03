Franz Wagner spielte für Alba Berlin, bevor er sich entschied, für die University of Michigan in der Hochschulliga NCAA zu spielen. Dort hatte sich auch sein älterer Bruder Moritz Wagner 2015 eingeschrieben. Inzwischen ist Franz Wagner in seinem zweiten Collegejahr.

Die US-Collegemeisterschaften, die auch als "March Madness" bekannt sind, werden in diesem Jahr in Indianapolis ausgetragen. Die Michigan Wolverines zählen zu den Favoriten. Im Viertelfinale (Elite Eight) treffen Wagner und sein Team in der Nacht zum Mittwoch auf die UCLA Bruins, die sich überraschend gegen Alabama durchsetzen konnten.