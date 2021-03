Das Hinspiel am Mittwoch (10. März, 19 Uhr) findet bei den Netzhoppers in Bestensee statt. Eine Woche später, am Dienstag, den 16. März (19.30 Uhr) kommt es in der Berliner Max-Schmeling-Halle zum zweiten Spiel. Sollte ein drittes Entscheidungsspiel notwendig sein, dann würde dieses am 17. März (19.30 Uhr), ebenfalls in Berlin, stattfinden.

Für die Brandenburger Netzhoppers ist es die erste Play-off Teilnahme seit 2017, sie haben die Hauptrunde auf dem sechsten Tabellenplatz abgeschlossen und sicherten sich die Qualifikation fürs Viertelfinale erst am Wochenende beim 3:1-Sieg in Giesen. Die BR Volleys sind trotz bislang wechselthafter Leistungen in dieser Saison Favorit im Lokalderby, der zehnfache Meister qualifizierte sich als Tabellen-Dritter für die KO-Runde.