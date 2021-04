Bild: imago images/PEMAX

Neues Verbot geplant - Änderungen der Berliner Fischereiordnung erzürnt Angler

29.04.21 | 06:22 Uhr

Wer in Berlin angeln möchte, muss sich an die Fischereiordnung halten. Um bundes- und europarechtlichen Anforderungen zu entsprechen, wird dieser Gesetzestext gerade erneuert. Darüber wird in der Hauptstadt heftig gestritten. Von Friedrich Rößler

Sie ist noch gar nicht beschlossen und ruft trotzdem schon eine Menge Zorn und Unverständnis hervor: die neue Berliner Fischereiordnung. Vor fast drei Jahren hatte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz den ersten Entwurf an mehr als 20 Fachkreise und Verbände einschließlich der anerkannten Naturschutzverbände geschickt. Diese konnten dann eine Stellungnahme und Änderungswünsche an Senatorin Regine Günther (Bündnis90/Die Grünen) formulieren. Auf der einen Seite prüften Angel- und Fischereiverbände die neuen Regeln auf ihre Bedürfnisse, auf der anderen Seite schauten Natur- und Tierschutzverbände nach, ob auch ihre Forderungen zur Geltung kamen. Zwei Jahre später gab es einen zweiten Entwurf der Berliner Senatsverwaltung - und der erzeugt bei vielen Anglerinnen und Anglern Unverständnis.

Verschärfter zweiter Entwurf

"Der erste Entwurf war harmlos im Gegensatz zum zweiten, offensichtlich haben andere Verbände die Gunst der Stunde genutzt und ihre Vorschläge noch mit eingebracht", vermutet Lars Dettmann, Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Brandenburg/Berlin. In seiner Stellungnahme vom 19. Juni 2020 bezeichnete Dettmann die im Entwurf vorgesehenen Änderungen als "realitätsfern", "widersprüchlich" und "die Datenlage negierend". Seine Kritik und auch die der Berliner Angelszene richtet sich vor allem gegen eine geplante Änderungen - das Verbot des Zurücksetzens von Fischen ohne vernünftigen Grund. "Man will anscheinend das Zurücksetzen von Fischen kriminalisieren, um die Unsitte zu verbieten, dass große Fische nur für ein Foto gefangen werden", vermutet Dettmann.

Zurücksetzen verboten

In der alten Fassung der Berliner Fischereiordnung steht, dass jeder, der Fische fangen möchte, einen vernünftigen Grund dafür benötigt. Der ist mit dem Nahrungserwerb grundsätzlich gegeben. Wer also erfolgreich angelt, sollte seine Beute auch verwerten. Nur wenn es sich allerdings um eine geschützte Fischart handelt oder kein Mindestmaß erreicht wurde oder aber der Fisch in dessen Schonzeit gefangen wurde, muss das Tier schonend und unverzüglich überlebensfähig freigelassen werden. Sollte der Fisch nicht überlebensfähig sein, müsste er getötet und ins Fanggewässer zurückgesetzt werden - Mitnahme oder Verwertung sind verboten. In der neuen Fassung soll ergänzt werden, dass "das Zurücksetzten eines Fisches [...] nach dem Fang ohne einen vernünftigen Grund verboten ist." Wer also in Zukunft einen überlebensfähigen Fisch, den er gefangen hat und nicht verwerten möchte, frei lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, wie zum Beispiel im Bundesland Bayern.

Black Box Angeln

Gegen das Verbot des Zurücksetzens lief im Herbst 2020 die organisierte Berliner Angelszene Sturm und startete die Petition "Rettet die kapitalen Fische in Berlin!". Bei mehr als 9.500 Mitgliedern im Landesanglerverband Berlin konnte der Aufruf allerdings nur circa 300 Unterstützende überzeugen, mittlerweile ist die Unterschriftensammlung beendet. Doch die Argumente aus dem Aufruf bleiben und decken sich mit denen vom Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Brandenburg/Berlin: Wenn man einen gesunden Fisch fange, den man aber nicht essen möchte, müsse man ihn in Zukunft töten. Wer also einen Zander angeln will, aber Barsch oder Brasse erwischt, würde diese dann töten. "Das ist so unlogisch in sich, da legt sich der Verstand quer", sagt Dettmann. Denn gezieltes Angeln sei nicht möglich, es wäre immer eine Black Box. Die Senatsverwaltung beruft sich in diesem Fall auf die Fischereiordnung, wonach die Fische zu verwerten sind. Auf mögliche Alternativen zur geplanten Entnahmevorschrift antwortet die Behörde erneut, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen und eine Antwort derzeit nicht möglich sei. Auch angeschriebene Berliner Natur- und Tierschutzverbände wie Greenpeace, Naturschutzbund Berlin oder Grüne Liga Berlin können keine Fragen zu den geplanten Änderungen der Berliner Fischereiordnung beantworten und verweisen auf andere Fachverbände.

Mindestmaße, Schonzeiten, Entnahmefenster

Die organisierte Berliner Angelszene zum Beispiel führte in ihrer Petition eine Kombination aus sogenannten Entnahmefenstern, Schonzeiten und Mindestmaßen an. Ein Entnahmefenster definiert das Fangmindestmaß- und höchstmaß eines Fisches. So hat beispielsweise der Hecht ein Entnahmefenster von 60 bis 90 Zentimetern. Ist der gefangene Raubfisch kleiner oder größer, muss er schonend zurückgesetzt werden. Für Hechte gilt dieses Entnahmefenster zum Beispiel für das Gewässersystem der Müritz. In Hamburg gilt es für den zander, den Aal und die Bachforelle. Barsche haben zum Beispiel in Berlin kein Mindestmaß und keine Schonzeit, würden also nach den geplanten Änderungen der Fischereiordnung als Beifang immer sterben müssen. Entnahmefenster wie in Hamburg oder an dem Gewässersystem der Müritz eingeführt, könnten großen und kleinen Hechten, Zandern und Barschen das Leben retten, da nur noch die mittleren Größen auf dem Teller landen dürfen. Den besonders fruchtbaren, großen Fischen käme eine wichtige Rolle für die Reproduktion zu, heißt es. Je höher die insgesamt abgegebene Menge von Eiern sei, desto höher sei auch die Anzahl der potentiellen Jungfische. Insbesondere sei das der Fall, wenn durch hohen Befischungsdruck wie in Großstädten wenige Großfische in den Gewässern vorhanden seien. Als Argumentationsgrundlage dienen dafür durchgeführte Studien von der Humboldt-Universität Berlin und dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.

Exodus nach Brandenburg?

Trotz all dieser Vorschläge und Bedenken seitens der Angel- und Fischereiverbände hüllt sich die Senatsverwaltung in Schweigen. Da zwei Anhörungen der Fachverbände zu den geplanten Änderungen der Berliner Fischereiordnung absolviert wurden, könnte Senatorin Günther im Alleingang die neue Verordnung beschließen. Das hat sie durch den pandemiebedingten Berliner Behördenstau noch nicht getan. Lars Dettmann hofft aber auf Vernunft statt Verbote und darauf, dass sich die Senatsverwaltung noch einmal mit ihren eigenen Experten an den Gesetzestext setzt. "Denn sonst fühlen sich die Populisten bestätigt und die Grünen werden ihrem Ruf als Verbotspartei gerecht." Er baue lieber auf den gesunden Menschenverstand und lasse sich gern positiv überraschen, so Dettmann. Schließlich wolle die Senatsverwaltung nach eigenen Angaben eine endgültige Fassung abwägen und prüfen. Wann genau das sein wird, könne man noch nicht sagen, heißt es weiter. Falls die neue Verordnung allerdings so komme, wie geplant, überlegen viele Angelnde laut Selbstauskunft in Berlin, ihre Mitgliedschaft im Landesanglerverband oder ihrem Anglerverein zu kündigen und nach Brandenburg zu wechseln.

