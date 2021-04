Auch Albas Trainer Aíto García Reneses, einer der größten Talente-Entwickler des europäischen Basketballs überhaupt, hat Gefallen gefunden an Delow. Gefragt, was Delow denn auszeichne, legt Aíto im rbb-Gespräch fast schon genussvoll den Kopf zur Seite, so als rede er über einen edlen Wein mitten im Reifeprozess: "Er ist ein smarter Spieler. Er weiß, er muss noch ein paar Dinge verbessern. Aber daran arbeitet er jeden Tag."

Beim Flügelspieler der Albatrosse selbst klingt das ähnlich und doch ganz anders. Was er noch verbessern könne? "Extrem viele Sachen natürlich", so Delow. "Ich bin noch sehr jung. Abgezocktheit, Ruhe, Athletik, Defensive. Mein Wurf fällt noch nicht so sehr, wie er sollte. Das Spiel lesen, was Coach Aíto auch immer will von seinen Spielern." Delows stichwortartige Aufzählung klingt wie ein Mantra, das er sich täglich selbst vorsagt, um auch ja keinen Punkt zu vergessen. Aber es geht ja auch um was, um nichts weniger als den gelebten Traum. Alba, so Delow, "bedeutet mir extrem viel. Ich bin immer Alba-Fan gewesen und ich liebe den Verein."

Dass er in dieser Saison regelmäßig zum Einsatz kam, liegt natürlich auch an den enormen Verletzungssorgen, die Alba die komplette Saison über begleiten. Zudem sagt Delow: "Es war extrem aufregend durch Corona, weil immer unklar war, wo und wie man spielt. Aber es war auch eine Chance für mich. Deshalb hatte ich die Möglichkeit, so viele Minuten zu bekommen bei den Profis. Das war extrem wichtig für mich." Während er in der vergangenen Saison zumeist beim Kooperationspartner Lok Bernau in der drittklassigen Pro-B-Liga auflief, waren es in dieser Spielzeit schon jetzt mehr als doppelt so viele Einsätze bei den Profis wie im Jahr zuvor.