Gruppenauslosung für Basketball-EM am 29. April in Berlin

In Berlin findet am 29. April die Auslosung für die Gruppen der Basketball-Europameisterschaft 2022 statt. Wie der Deutsche Basketball-Bund am Freitag bekanntgab, werden in der Verti Music Hall die 24 teilnehmenden Teams für das Turnier vom 1. bis 18. September 2022 in vier Gruppen eingeteilt.