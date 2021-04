Fast über die gesamte Spieldauer geführt - und am Ende doch knapp verloren: Die Hauptstadt-Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague am Freitagabend gegen Valencia eine 86:90 (53:42)-Niederlage kassiert. Damit setzten sie ihre Negativserie in der Königsklasse fort. Es war die nunmehr vierte Niederlage in Folge. Vor dem letzten Spieltag belegen die Berliner damit unter 18 Teams weiter den drittletzten Platz. Die Spanier dagegen wahrten mit dem Erfolg in der Arena am Ostbahnhof ihre Chancen auf die Teilnahme an den Play-offs.