Ruhnert: Ein bisschen zwiegespalten. Aufgrund der ersten Halbzeit sage ich, dass das Ergebnis in Ordnung ist. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil wir dort einfach klar überlegen waren. Leider sind wir aber nicht zu guten Torchancen gekommen. Am Ende war es aber trotzdem eine deutliche Überlegenheit und mir wäre ein 2:1-Sieg deshalb lieber gewesen.

Das war so, glaube ich schon. Wir sind am Ende nicht volles Risiko gegangen. Sicherlich auch zurecht, weil Hertha vorne brutal schnelle Spieler hat. Wir wollten es aus unserer Ordnung sauber herausspielen. Es ist uns auch gelungen, Hertha nicht zu Aktionen kommen zu lassen. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie am Ende nur noch den einen Punkt haben wollten. Da waren wir im letzten Spielfeld-Drittel nicht mehr entschlossen genug.

War man vielleicht vorsichtig, nachdem man sich in Frankfurt vor zwei Wochen mehrmals herausgewagt hat und am Ende verlor?

Wenn man so will, ist Hertha dank des Sieges in der Hinrunde in dieser Saison Stadtmeister. Union steht in der Tabelle allerdings 14 Punkte vor den Blau-Weißen. Was ist Ihnen wichtiger und wo sehen Sie Union im Vergleich zu Hertha?

Natürlich hätte ich lieber die sechs Punkte gegen Hertha genommen und wäre am Ende zwar glorreich abgestiegen, hätte aber die Stadtmeisterschaft gewonnen (schmunzelt). Nein, ich habe immer betont, dass es mir völlig wurscht ist. Klar ist es so, dass wir am Sonntag gerne gewonnen hätten - allein schon für unsere Fans. Wir heben uns das dafür auf, wenn die Menschen wieder im Stadion sind und holen uns dann einen Sieg an der Alten Försterei. Am Ende ist es doch Wahnsinn, wie die Situation ist. Wenn es andersherum wäre, würde jeder sagen: 'Das ist doch komplett normal und den Möglichkeiten der beiden Klubs angemessen'. Fußball und Tabellenplätze entstehen aber auch aus Mannschaften - und da macht es unser Team und unser Klub anscheinend besser.