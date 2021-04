Imago Images / Contrast / O. Behrendt Audio: Inforadio | 15.04.2021 | Simon Wenzel | Bild: Imago Images / Contrast / O. Behrendt

Unioner Gentner vor dem Duell gegen Ex-Verein Stuttgart - "Kein Spiel wie jedes andere"

15.04.21 | 10:34 Uhr

Am Samstag trifft Union in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart. Für Christian Gentner ein besonderes Spiel, denn er kickte zwölf Jahre für die Schwaben. Vor dem Wiedersehen kommen Erinnerungen hoch - und Gedanken an eine Rückkehr.



Als sich am 27. Mai 2019 über 20.000 Union-Fans glückselig in die Arme fielen, war Christian Gentner so gar nicht in Feierlaune. Denn das 0:0 im Relegationsrückspiel bedeutete für seinen VfB Stuttgart: Abstieg in die 2. Liga. Zwölf Jahre spielte er mit Unterbrechung für den Verein, absolvierte 278 Bundesliga-Spiele. Und während hunderte Fans an ihm vorbei auf den Rasen stürmten, stand er da mit gesenktem Kopf. Union war damals "logischerweise nicht der Lieblingsklub. Aber es war ja nicht so, dass es da unfair zuging oder Duelle gab, wo etwas hängengeblieben ist. Wir sind an dem Tag sportlich abgestiegen", sagt der 35-Jährige rückblickend.

"Wir haben das Selbstvertrauen, zu sagen, es bleibt nicht bei 40 Punkten."

In diesen Tagen, wo "sein" Verein aus Stuttgart wieder in die Alte Försterei kommt, werden auch die Erinnerungen an dieses aus Berliner Sicht historische Spiel wieder wach. "Trotzdem habe ich hier jetzt zwei total tolle Jahre erlebt und bin herzlich aufgenommen worden", sagt Gentner. Der Mittelfeldspieler wechselte nach dem Abstieg aus Stuttgart in die Hauptstadt und blickt auf eine sportlich erfolgreiche Zeit zurück. Gleich im ersten Jahr gelang der Klassenerhalt - und der ist dem Team aus Köpenick auch jetzt schon sicher. "Wir sind schwer davon überzeugt, dass da jetzt nichts mehr schiefgeht", so Gentner. "40 Punkte haben immer gereicht und wir haben auch das Selbstvertrauen, zu sagen, es bleibt nicht bei 40 Punkten."



Verletzungen warfen Gentner zurück

Ob schon gegen seinen Ex-Verein welche dazukommen, wird sich am Samstag (15:30 Uhr) zeigen. Der Aufsteiger spielt eine stabile Saison und steht in der Tabelle nur zwei Plätze und einen Punkt hinter Union. Mutig und unbekümmert würden die Schwaben auftreten, lobt Gentner, für den es "kein Spiel wie jedes andere" wird. Ob der 35-Jährige dann auch auf dem Rasen steht, ist offen. Während er im letzten Jahr noch zum Stammpersonal gehörte, verpasste er in dieser Saison viele Spiele. Auch, weil ihn Verletzungen zurückwarfen. "Ich hätte mir natürlich persönlich gewünscht, noch mehr Zeit auf dem Fußballplatz und auf dem Trainingsplatz verbringen zu können", sagt Gentner. "Aber ich fühle mich seit ein paar Wochen topfit und freue ich über jede Zeit, die ich noch auf dem Platz verbringen kann in dieser Saison. Und dann schauen wir, was kommt."



Rückkehr zum VfB nach dem Karriereende?

Im Sommer läuft der Vertrag des erfahrenen Mittelfeldspielers aus. Er möchte weiterspielen - auch aus einem besonderen Grund. "Die Möglichkeit, nochmal vor Zuschauern zu spielen, reizt mich total. Der Körper fühlt sich so an, als könnte er weiter professionell Fußball spielen und daher ist das das Ziel, auch über die Saison hinaus." Doch auch für die Zeit nach der Profikarriere hat er schon vorgesorgt, kürzlich an einem Manager-Lehrgang des DFB teilgenommen. Dann könnte es den ehemaligen Kapitän der Stuttgarter auch wieder zum VfB zurückziehen. "Die Sympathie für den Verein ist über die Jahre gewachsen und deswegen ist es natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass ich in irgendeiner Form oder Funktion wieder beim VfB auftauche." Erstmal aber trägt er noch das rot-weiße Trikot und will mit dem 1. FC Union in der Alten Försterei Erfolge feiern.



