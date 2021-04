Der Strausberger Martin Schindler hat sich am Donnerstagabend das deutsche Ticket für die Darts-WM in London (10. Dezember bis 1. Januar) gesichert. Der 24-Jährige setzte sich in einem umkämpften Finale der PDC Europe Super League in Niedernhausen gegen den Kölner Florian Hempel mit 11:10 durch.