Matt White und seine Mitspieler rissen nach der Schlusssirene die Arme in die Höhe: Mit 5:3 (0:2, 4:1, 1:0) hatten sich die Eisbären am Samstagabend gegen die Iserlohn Roosters durchgesetzt. Mit dem Sieg im entscheidenden dritten Spiel zogen die Berliner ins Halbfinale der Play-offs ein.

Das erste Drittel gehörte allerdings den Gästen. Schon kurz nach Spielbeginn traf Marko Friedrich nach einem starken Pass von Bobby Raymond durch die Schoner von Eisbären-Keeper Mathias Niederberger (3.). Das Team von Trainer Serge Aubin schoss danach aus allen Positionen, scheiterte aber immer an Iserlohns Goalie Andreas Jenike. Dessen Vorderleute machten es besser. Wieder traf Friedrich, diesmal per Nachschuss zum 2:0 (9.). "Wir lagen unglücklich 0:2 hinten - und das sehr schnell. Das mussten wir natürlich erstmal verdauen", analysierte Marcel Noebels nach der Partie.

Die Berliner standen nun unter Druck, lieferten aber die passende Antwort durch Matt White. Erst traf der US-Amerikaner nach einem Alleingang zum 1:2 (21.), dann staubte er zum Ausgleich ab (30.). Kurz darauf jubelte er schon wieder: Erstmals in diesem entscheidenden Viertelfinalspiel gingen die Eisbären nun in Führung. Danach glänzte White als Vorbereiter für Kris Foucault, der das 4:2 erzielte (33.). Als Eisbären-Kapitän Frank Hördler kurz vor der Drittelpause auf die Strafbank musste, nutzte Casey Bailey die Gelegenheit und verkürzte sechs Sekunden vor Drittelende in Überzahl auf 3:4.

Mit einer knappen Führung gingen die Gastgeber also in das letzte Drittel - und konnten sich nach engen zehn Minuten erneut absetzen. Verteidiger Ryan McKiernan, der in den Play-offs bereits drei Mal getroffen hatte, nutzte einen Iserlohner Puckverlust und überwand Keeper Jenike zum 5:3 (52.). In doppelter Überzahl hatten die Gäste noch einmal die große Chance, wieder heranzukommen. Sie nahmen sogar ihren Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers heraus, ein Treffer gelang aber nicht.