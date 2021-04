Bild: imago images/osnapix

Play-offs gegen Ingolstadt - Berliner Eisbären setzen im Halbfinale auf Lerneffekt

25.04.21 | 13:50 Uhr

Die Berliner Eisbären starten am Montag gegen Ingolstadt in die Halbfinal-Serie um die Deutsche Meisterschaft. Anders als gegen Iserlohn wollen sie diesmal einen Rückstand nach dem ersten Heimspiel verhindern. Aufpassen müssen sie dabei auch auf einen Ex-Berliner.



Viel Zeit zum Jubeln und Genießen blieb den Eisbären am Samstagabend nach dem entscheidenden Sieg gegen die Iserlohn Roosters nicht. "Wir werden das jetzt eine Stunde lang genießen und uns dann auf unseren nächsten Gegner vorbereiten", sagte Trainer Serge Aubin kurz nach Ende des entscheidenden Viertelfinal-Spiels um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft. Denn schon am Montag (18:30 Uhr) startet die Halbfinal-Serie gegen den ERC Ingolstadt. Und dafür haben sich die Berliner etwas vorgenommen.



"Wir müssen direkt im ersten Spiel da sein, sonst wird es noch schwerer als gegen Iserlohn", warnte Stürmer Marcel Noebels im rbb-Interview. Dort gerieten die Berliner mit 0:1 in Rückstand - und in der "Best of Three"-Serie somit auch direkt unter Druck. Nach dem klaren Sieg in Spiel zwei erlaubten sie sich im ersten Drittel der entscheidenden Partie erneut eine Schwächephase, konnten das Duell aber schließlich noch für sich entscheiden. "Wir hatten Höhen und Tiefen in dieser Serie", lautet daher auch das Fazit des Stürmers. Sein Wunsch: "Ich hoffe, wir lernen daraus und machen mit dem Positiven weiter, was wir seit Spiel zwei bis zum Ende der Serie gezeigt haben."



Zwei enge Spiele in der Hauptrunde

Weil Berlin Sieger der Nordgruppe und Ingolstadt Dritter der Südgruppe war, beginnt die Serie am Montag mit einem Heimspiel für die Eisbären. Ein Vorteil. Beide Teams trafen bereits vor gut einem Monat in Hin- und Rückspiel aufeinander. Die Berliner unterlagen zunächst auswärts mit 3:4, gewannen aber zwei Tage später mit 1:0. "Das waren zweimal sehr enge Spiele, jeweils nur ein Tor Unterschied. Ich glaube, wir können uns darauf freuen, dass es wieder gut zur Sache gehen wird", so Noebels.

Termine Play-off-Halbfinale Spiel 1: Montag, 26.04.2021 (18:30 Uhr) Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt Spiel 2: Mittwoch, 28.04.2021 (20:30 Uhr) ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin Spiel 3 (falls erforderlich): Freitag, 30.04.2021 Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt



Ein Fehler werde die Serie vielleicht entscheiden, sagte der Stürmer. Den wollen die Eisbären natürlich nicht machen. Aber auch Ingolstadt wird alles daran setzen, nach München den nächsten Meister-Kandidaten rauszuwerfen. Dass der Meister von 2016, 2017 und 2018 schon ausgeschieden ist, sei bis jetzt die "vielleicht größte Überraschung", sagte der Eisbären-Topscorer. "Aber das zeigt auch, wie gut Ingolstadt ist".

Ex-Eisbär Aubry punktet in den Play-offs

Die Bayern hätten eine sehr konstante Saison gespielt, lobte Noebels. Torhüter Michael Garteig hat die bisher beste Fangquote in den noch kurzen Play-offs. Auch Stürmer Louis-Marc Aubry ist für den Meister von 2014 ein wichtiger Faktor. Der Ex-Eisbär, der bis zum letzten Jahr noch in Berlin spielte, erzielte in den Play-offs schon zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. Dass die Ingolstädter am Samstag nicht spielen mussten und somit etwas ausgeruhter sind, sieht Noebels nicht unbedingt als Vorteil. "Ich glaube, manchmal ist es sogar gut, wenn man im Spielfluss ist." Die coronabedingt kurze "Best of Three"-Serie könnte ihnen dagegen in die Karten spielen. "Bei nur zwei Spielen, die man gewinnen muss, ist die Chance für jemanden, der auf dem Papier vielleicht die schlechtere Mannschaft ist, eher da, als wenn man über sieben Spiele gehen muss", weiß der Nationalspieler, ergänzt aber: "Wenn du weiterkommen möchtest, musst du das Spiel gewinnen, egal wie kurz die Serie ist."



