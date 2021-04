Die Eisbären Berlin haben zum ersten Mal seit 2018 das Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht. Am Freitagabend siegten die Hauptstädter gegen den ERC Ingolstadt mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) und gewannen damit die Halbfinalserie mit 2:1. John Ramage, Ryan McKiernan, Matt White und Giovanni Fiore sorgten mit ihren Toren für den Heimerfolg der Berliner. Ihr Gegner in der am Sonntag beginnenden Finalserie stand bei Spielende noch nicht fest und wird zwischen Mannheim und Wolfsburg ermittelt.

Vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof lieferten sich beide Teams von Beginn an ein intensives, temporeiches Duell, vermieden aber allzu große Risiken. Ganz zum Missfallen von Eisbären-Profi Mark Olver, der in der Drittel-Pause gegenüber magentaTV über das zu defensive Spiel seiner Mannschaft sagte: "Das sind nicht wir." Und auch Eisbären-Coach Serge Aubin sagte nach dem Spiel: "Wir wirkten, als hätten wir unsere Synchronität verloren." Und: "Wir sind ein gutes Team, wenn wir laufen. Wir sind nicht gelaufen."