In England und der Türkei gibt es längst Ligen für Amputierten-Fußball. In Berlin ist Tennis Borussia nun der erste Verein, der ebenfalls eine Mannschaft stellen wird. Warum das zunächst nur mit einer Spielgemeinschaft geht, sich aber bald ändern könnte. Von Ilja Behnisch

Beim Amputierten-Fußball [amputierten-fussball.de] sind die Krücken derweil sogar Pflicht. Mit Ausnahme der Torhüter müssen die jeweils sieben Spieler eines Teams mit Krücken und also ohne Prothesen auflaufen. Einzig der Schlussmann darf zwei Beine haben, dafür aber nur eine Hand. Das Spielfeld und die Tore sind etwas kleiner als im sonstigen Fußball. Den Ball mit den Krücken zu berühren ist verboten und ähnelt dem sonstigen Handspiel. Gemischte Teams aus Frauen und Männern sind häufig gesehen. Und schaut man auf die nun avisierte Spielgemeinschaft, die Tennis Borussia Berlin zusammen mit den Sportfreunden Braunschweig und dem Hamburger SV bildet, so gehen auch die Altersklassen fließend ineinander über.

Dass TeBe diese Möglichkeit als erster Berliner Verein bietet, liegt an der Organisation "Anpfiff ins Leben" [anpfiffinsleben.de] aus Baden-Württemberg. Diese hat sich unter anderem der Amputiertenförderung verschrieben und über den Berliner Fußball-Verband zu Tennis Borussia gefunden. Rund ums Mommsenstadion zeigte man sich schnell dankbar. So sagt Tobias Schulze, Vorstandsmitglied des Vereins und für die Koordinierung des Amputierten-Fußballs verantwortlich: "Spieler wie Marco Reinecke mussten bisher immer in andere Städte fahren, um die Sportart betreiben zu können. Oder ein Spieler wie Benito, für den das vorher überhaupt nicht möglich war, im Verein spielen zu können. Dieser Schritt war total überfällig."

So richtig losgehen sollte es dabei am 8. Mai. An diesem Tag "würden wir gern mit einem offenen Trainingstag loslegen, wo jeder kommen kann", so Schulze. Allzu optimistisch, den Termin halten zu können, sei man angesichts von Corona allerdings nicht. Dennoch, so Schulze, "prinzipiell soll es in diesem Jahr losgehen, auch mit dem Spielbetrieb."