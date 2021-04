Bild: imago images/Contrast

Fußball-Bundesliga - Fünf Gründe, warum Union das Berlin-Derby gewinnen wird

01.04.21 | 18:04 Uhr

Das Hinspiel bei Hertha BSC mit 1:3 verloren, am letzten Spieltag mit 2:5 in Frankfurt unter die Räder gekommen. Bei Union Berlin könnte es vor dem Hauptstadtderby-Rückspiel durchaus Grund zur Sorge geben. Doch mindestens diese 5 Gründe machen auch Mut. Von Lisa Surkamp

1. Union hat in diesem Jahr noch kein Heimspiel verloren

Mit 22.012 Fans im Rücken ist der 1. FC Union im heimischen Stadion nur schwer zu schlagen. Nun dürfen die Anhänger der Köpenicker aktuell zwar nicht in die Alte Försterei, der Heimvorteil ist aber dennoch geblieben. Denn Union hat in diesem Jahr noch kein Bundesliga-Heimspiel verloren und neben einem Sieg gegen Leverkusen (zu diesem Zeitpunkte Tabellen-Dritter) auch gegen Wolfsburg (aktuell Dritter) und Gladbach (Champions-League-Achtelfinalist) gepunktet. Überhaupt ging das Team von Trainer Urs Fischer in der Liga in dieser Spielzeit erst einmal als Verlierer vom eigenen Platz - am ersten Spieltag gegen Augsburg. Eine beeindruckende Heimserie, die auch Hertha imponieren dürfte.

2. Die Tabelle spricht für sich

Und auch der Blick auf die Tabelle spricht klar für Union. Satte 14 Punkte Vorsprung haben die Eisernen auf die Charlottenburger, weil sie in dieser Saison die deutlich bessere Form haben. Union hat mehr Tore geschossen (40, Hertha 31) und weniger kassiert (32, Hertha 45), zudem auch gegen die großen Gegner gepunktet. Die starke Leistung des Teams zeigt sich auch daran, dass sie schon acht Spieltage vor Schluss fast genauso viele Punkte geholt haben, wie in der kompletten letzten Saison. Drei fehlen noch, um die Punkteausbeute zu egalisieren. Da käme ein Sieg im Derby also genau richtig.



3. In Köpenick lebt man Teamwork

Der Kader von Stadtrivale Hertha ist zwar fast drei Mal so teuer wie der von Union, aber eine funktionierende Mannschaft kann man nicht einfach kaufen. Die Köpenicker bilden eine Einheit - und strahlen das auch aus. Die Spieler können sich im Zweifel Fehler eher erlauben, denn jeder wirft sich für den Kollegen in die Zweikämpfe. Das Gemeinschaftsgefühl ist einfach da - und kann besonders in einem Derby viel bewirken.

4. Druck haben die anderen

Ja, unter Druck entstehen Diamanten. Aber geglänzt hat Hertha im Abstiegskampf bisher selten. Während es für die Charlottenburger in jedem Spiel um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht, kann Union ganz entspannt aufspielen. Der Klassenerhalt ist ihnen praktisch nicht mehr zu nehmen, die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb wäre ein netter Bonus. Auch wenn bei Union nicht jeder etwas mit der möglichen Conference-League-Teilnahme anzufangen weiß. Mit dieser Gelassenheit und dem Selbstvertrauen einer guten Saison können die Köpenicker ganz locker in das Derby gehen.



5. Revanche für das Hinspiel

Im Hinspiel lief zunächst alles nach Plan für den 1. FC Union. Taiwo Awoniyi brachte die Köpenicker in Führung. Doch dann kam die 23. Minute. Nach einem Foul flog Robert Andrich vom Platz - und mit der Roten Karte kam die Wende. Zwar konnte Union die Führung bis kurz nach der Pause noch verteidigen, verlor in Unterzahl aber doch noch das Spiel. Und Max Kruse. Der Stürmer fehlte nach dem Derby rund zweieinhalb Monate verletzt. Wie sehr die Mannschaft das Hinspiel-Resultat genervt hatte, ließ Verteidiger Robin Knoche unter der Woche durchblicken. Der Verteidiger sprach im Rahmen einer Medienrunde davon, etwas "gerade rücken" zu wollen. Eine besonders motivierende Rede muss sich Union-Trainer Urs Fischer vor diesem Hauptstadtderby also wohl kaum einfallen lassen.

Sendung: rbb UM6, 01.04.2021, 18 Uhr