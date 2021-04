Für Hertha-Kapitän Niklas Stark ist die harte Schlussphase in der Bundesliga, mit sechs Spielen in 20 Tagen, mit der Endrunde bei einer EM oder WM vergleichbar. "Einer hat das sogar schon gewonnen, wir sind also gut gewappnet" scherzte der 26-Jährige am Freitag bei einer digitalen Medienrunde mit Blick auf Weltmeister Sami Khedira. Er habe "die beste und meiste Erfahrung" und werde ein "sehr wichtiger Bestandteil dieses Projekts" sein.

Die Berliner befinden sich nach mehreren positiven Corona-Tests seit rund einer Woche in häuslicher Quarantäne und dürfen erst am 30. April wieder gemeinsam auf den Trainingsplatz. Weil dadurch mehrere Spiele verschoben werden mussten, erwartet den abstiegsbedrohten Klub ein straffes Restprogramm. "Es ist fast wie eine Turnierform. Das ist schon ähnlich, dass man alle drei Tage spielt", so Stark. Am 3. Mai soll das erste Spiel in Mainz stattfinden.