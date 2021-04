imago images/Matthias Koch Video: rbb UM6 | 30.04.2021 | Torsten Michels | Bild: imago images/Matthias Koch

Interview | Union-Präsident Dirk Zingler - "Europa wäre die Kirsche auf der dicken fetten Sahnetorte"

30.04.21 | 20:27 Uhr

Unions Präsident Dirk Zingler über sein Erfolgs-Duo Oliver Ruhnert und Urs Fischer, die Hoffnung, dass ab der neuen Saison wieder Fans ins Stadion dürfen - und weshalb die Menschen beim 1. FC Union das größte Kapital sind. Von Stephanie Baczyk

rbb24: Herr Zingler, der Aufsichtsrat des Vereins hat Sie für eine weitere Amtszeit bestellt – 2025 wären Sie dann über 20 Jahre Präsident des 1. FC Union. Was hat Sie bestärkt, diesen Weg weiter zu gehen? Dirk Zingler: (schmunzelt) Ja, ist eine lange Zeit. Nicht nur ich, sondern auch meine vier Kollegen, mit denen ich seit vielen Jahren zusammen arbeite, sind ja bestellt worden. Wir haben uns schon gefragt: Macht’s uns noch Spaß? Können wir noch was bringen? Haben wir noch den gleichen Dampf? Und dann haben wir mal kurz runter erzählt, was wir alles vor uns haben: Stadionerweiterung, Nachwuchsleistungszentrum – in der Bundesliga bleiben. Alles solche tollen Themen. Da war relativ schnell klar, dass wir noch mal zur Verfügung stehen.

Es ist jetzt 20 Jahre her, dass der 1. FC Union im Europapokal vertreten war. Urs Fischer hält den Ball gerade gerne flach, spricht immer davon, "die anderen da oben noch ein bisschen zu ärgern". Wie sehr geistert das Thema Europa bei Ihnen im Kopf rum? Ich würde mal diese Saison als ganz dicke fette Sahnetorte bezeichnen. Wir haben unser Saisonziel erreicht, sind ober-super-glücklich mit dem Ergebnis – und jetzt haben wir drei tolle Spiele gegen Mannschaften, die im Grunde alle mit uns im Wettbewerb um den europäischen Wettbewerb stehen. Da kann ich nur sagen: Wahnsinn. Wir haben den Jungs gesagt: Habt Spaß daran, Euch auf diesem Niveau zu messen. Wenn wir selber erfolgreich sind, dort punkten, dann ist es nicht ausgeschlossen – das wäre dann die Kirsche auf dieser dicken fetten Sahnetorte.

Der Vertrag von Kapitän Christopher Trimmel läuft im Sommer aus – und noch steht nicht fest, ob er bleibt oder nicht. Sie haben sich in der Vergangenheit immer wieder für Spieler stark gemacht, die auch vom Charakter her für Sie in diesen Verein gehören: Wie sehr wünschen Sie sich, dass er bleibt? Christopher ist ein ganz ganz wichtiger Spieler - in der Kabine und auf dem Platz. Und das Schöne in den vergangenen Jahren ist, dass ich mit Urs Fischer und Oliver Ruhnert zwei Menschen habe, denen ich relativ wenig erzählen muss über das, was uns als Verein wichtig ist. Natürlich tauschen wir uns zu Dritt auch aus – und wenn ich die Gespräche führe, dann merke ich sehr oft: Oh, hätte ich mir sparen können, wussten die schon vorher. (lacht) Aber wir haben auch über Christopher gesprochen und ich weiß, dass diese Entscheidung bei den beiden in guten Händen ist.

Urs Fischer und Oliver Ruhnert arbeiten sehr gut zusammen, der Erfolg gibt ihnen recht. Aber: Wenn man erfolgreich ist, werden für gewöhnlich Begehrlichkeiten geweckt. Haben Sie Angst, dass Ihnen diese Erfolgs-Kombo wegbrechen könnte? Erst einmal macht es mich persönlich und uns alle im Verein unheimlich stolz, dass wir, glaube ich, einen der besten Trainer in Europa – in Deutschland sowieso – bei uns beschäftigen. Dass wir mit Oliver Ruhnert einen Typ haben, der sehr erfolgreich arbeitet und mit unseren Mitteln sehr effektiv umgeht. Das ist für uns ja auch wichtig, weil wir nicht solche Mittel haben wie andere Vereine.



Natürlich beobachten wir diese Situation, die auf dem Markt gerade passiert. Urs Fischer ist Gott sei Dank auch ein Mensch, der sich sehr eng mit unseren Werten auseinandergesetzt hat, bevor er hierher gekommen ist. Wir haben schnell gemerkt, dass wir ähnliche Werte haben. Er ist ein Mensch, der nicht permanent danach strebt, sich zu verändern und ‚noch mehr, noch mehr‘ zu bekommen. Sein Vertrag hat keine Ausstiegsklausel, das ist kein Geheimnis. Wenn der Fall eintreten sollte, dass sich ein Mensch wie Urs Fischer dafür entscheidet, den Verein verlassen zu wollen trotz Vertrages – dann werde ich ihn nicht daran hindern, weil mein Respekt ihm gegenüber das abverlangen würde. Wenn er eine solche Entscheidung trifft, wird sie gut begründet sein.

Sie harmonieren, aber Urs Fischer und Oliver Ruhnert sind dann doch sehr unterschiedlich vom Charakter her… Ja, das stimmt. (lacht) Also meine Rolle in den letzten zwei, drei Jahren ist eine, die aus Führung, aber auch aus Moderation besteht.

Bei der letzten Mitgliederversammlung hieß es: Corona hat den Verein bilanziell um zehn Jahre zurück geworfen, man hat mehrere Millionen Euro Verluste gemacht. Union investiert viel in den Kader. Wie viel finanzielles Risiko steckt im aktuellen Erfolg? Erfolg hat fast nie ein finanzielles Risiko. Es gibt für einen Profi-Fußballverein nichts wirtschaftlich Sinnvolleres als sportlichen Erfolg zu haben. Die Aussage zeigt auch, dass ein Klub oder auch ein Unternehmen eben nicht nur aus einer Bilanz besteht. Das ist eine Momentaufnahme, eine Bilanz hat immer einen Stichtag. Das, was Oskar Kosche (Geschäftsführer der Lizensierung beim 1. FC Union, Anm. d. Red.) gesagt hat, war der Stichtag 30. Juni – und am 15. September ist das wieder Schall und Rauch.



Es geht immer um die Gesamtstärke eines Klubs. Alle sechs Monate erstellen wir eine Konzernbilanz, lassen die prüfen von Wirtschaftsprüfern. Wichtiger ist, ob wir die Spiele vor den Prüfungen gewonnen oder verloren haben.

Sie betonen immer wieder, wie wichtig nachhaltiger Erfolg ist. Wie bekommt der 1. FC Union den hin? Man ist nie abgesichert. Der 1. FC Union Berlin ist ein junger Bundesligist, der kann jederzeit in jeder Saison auch wieder absteigen. Aber die schwierigsten Jahre, die hat der Klub seit langem hinter sich gelassen. Wir sind heute fast 40.000 Mitglieder, haben ein eigenes Stadion, das uns gehört, was im Grunde genommen in zwei Jahren abbezahlt ist.



Wir erreichen und begeistern die Menschen und die sind das größte Kapital im Fußball. Ich bin mir sicher, dass die Menschen, die Unioner, die uns begleiten, damit nicht aufhören, wenn wir plötzlich nicht mehr erfolgreich sind. Hier geht es um Werte, darum: Wie identifiziere ich mich mit einem Klub? Und da sind wir so stark wie vielleicht noch nie in unserer Vereinsgeschichte.

Sie waren von Anfang an jemand, der beim Thema Corona eine klare Meinung hatte – auch wenn es für die viel Gegenwind gab. Aber Sie haben gesagt: wir möchten dafür sorgen, dass beim 1. FC Union das Stadion so schnell wir möglich wieder voll wird. Haben Vorschläge gemacht mit Tests – inkl. Prävention und Nachverfolgung. Wie sieht das aktuell aus? Halten Sie jetzt einfach nur die Füße still? Die grundsätzliche Strategie unserer Regierung steht jetzt fest. Man hat es über Verordnungen und Verbote geregelt – und viele sagen, dass es der richtige Weg war – und das gilt es zu akzeptieren. Wir hätten uns mehr Lösungen gewünscht, ein bisschen mehr Mut, hätten gerne mehr an Konzepten gearbeitet.



Wir haben heute den Fall, dass es Geheilte und Geimpfte gibt – und noch nicht Geimpfte. Und wir machen uns darüber Gedanken, wie wir damit umgehen – das hätten wir vor einem halben Jahr tun können, weil wir ja wussten, dass irgendwann diese Übergangssituation eintritt. Das finde ich ein bisschen schade, dass es uns nie gelungen ist, tatsächlich vor ein Problem zu kommen – wir haben immer nur reagiert.



Es ist jetzt müßig, aber ich glaube, dass wir in der Endphase sind, dass wir mit dem Impfen weiter Gas geben müssen. Und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Saison wieder Menschen ins Stadion lassen können. Ich würde auch gerne mal wieder ins Theater oder ins Kino gehen. Ich glaube, wir wünschen uns das alle.

Apropos Menschen im Stadion: Was ist der Stand der Dinge in Sachen Ausbau? Die verwaltungstechnischen Abläufe benötigen ihre Zeit. Das macht uns alle kirre und jeder scharrt mit den Füßen, aber die Dinge brauchen ihre Zeit. Alle arbeiten am Verkehrskonzept, es ist ja auch nicht so, dass wir bei Null stehen. Alle Themen, die es zu lösen gilt, haben wir identifiziert. Ich glaube, dass uns jetzt nichts mehr überraschen wird. Es bleibt dabei, dass wir im Sommer 2022 Baurecht haben wollen - und ich bin optimistisch, dass wir das Ziel auch erreichen.

