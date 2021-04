Bild: imago images/Contrast

1. FC Union vor dem Derby - Eiserne Revanche in Köpenick

02.04.21 | 16:36 Uhr

Eigentlich steht der Sieger im vierten Hauptstadtderby bereits fest. Schließlich hat laut Statistik in allen Bundesliga-Duellen zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC das Heimteam gewonnen - und die Eisernen haben etwas gutzumachen. Von Jakob Rüger

Das Personal

Es war eine ungewöhnliche Woche für Unions-Trainer Urs Fischer. Gleich sechs Nationalspieler standen wegen Länderspielreisen nicht zur Verfügung. "So viele Leistungsträger mussten wir wohl noch nie abstellen", so Fischer. Immerhin alle sind mittlerweile gesund und munter wieder in Köpenick eingetroffen. Doch zwei Trainingseinheiten müssen als Vorbereitung auf das Derby am Sonntag (18 Uhr, live im Inforadio, bei Facebook und hier auf rbb|24 mit Hertha-Legende Axel Kruse und Union-Urgestein Christian Beeck) nun reichen. Linksverteidiger Christopher Lenz ist nach seiner Muskelverletzung zuletzt ein Kandidat für die Startelf gegen Hertha. Damit entspannt sich die Lage auf der linken Seite etwas. Auch Niko Gießelmann trainiert wieder mit dem Team, ein mögliche Kadernominierung für das Derby kommt laut Urs Fischer aber noch zu früh. Genau wie bei Stürmer Taiwo Awoniyi: In der vergangenen Woche gab es ein Testspiel gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig. Beim 1:2 hat sich die zweite Reihe nicht nachhaltig für einen Derbyeinsatz empfehlen können. Es fehlen: Anthony Ujah (andauernde Knie-Probleme), Sheraldo Becker (Operation am linken Bein), Taiwo Awoniyi (Reha nach Muskelverletzung), Niko Gießelmann (Reha nach Schulterverletzung)

Die Form

Erstmals hat der 1. FC Union in dieser Saison fünf Gegentore kassiert und sah defensiv wirklich schlecht aus. Mit der 2:5-Klatsche in Frankfurt ging es in die Länderspielpause. Trotzdem ist die Stimmung ausgezeichnet in der Alten Försterei. Mit einem Derbysieg könnten die Eisernen die Punktausbeute der Vorsaison erreichen. 41 Zähler würden auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Der Union-Motor stotterte in den letzten Spielen etwas (zwei Siege in zehn Spielen) und doch halten die Eisernen den Kontakt zu den Europapokalplätzen. Der 1. FC Union steht weiterhin dort, wo Hertha BSC gern wäre.

Der Gegner

Was war der Jubel groß bei Hertha nach dem 3:1-Heimsieg im letzten Hauptstadtderby im Olympiastadion. Von da an sollte alles besser werden. Es wurde aber noch schlimmer. Niederlagenserien, Abstiegskampf und Trainerwechsel, einen Seitenhieb konnte sich Unions Robert Andrich da nicht verkneifen: "Die Tabelle lügt nicht, wir haben schon mehr als zwei Drittel der Saison gespielt", so Andrich. "Bestimmt werden sie sich bei Hertha denken: Warum stehen wir so weit hinter dem 1. FC Union?" Doch Übermut kommt in Köpenick trotzdem nicht auf. Trainer Urs Fischer warnt vor der aufsteigenden Form des Stadtrivalen unter Pal Dardai. "Sie sind kompakter und organisierter in den letzten Spielen, die neue Solidarität im Team macht sich bemerkbar", analysiert der Schweizer. Klar sei aber auch: "Wir werden alles daran setzen das Derby zu gewinnen. Das 3:1 aus dem Hinspiel ist noch in unseren Köpfen, wir haben etwas gut zu machen."

Unioner Andrich im Fokus

Ist er nun Hertha-Fan oder doch Unioner? Diese Frage musste Robert Andrich die letzten Tage beantworten. Sein ehemaliger Mitspieler und jetziger Hertha Co-Trainer Andreas "Zecke" Neuendorf verkündete mit einem Augenzwinkern: "Ich kenne Robert Andrich noch aus Herthas U23, er ist heimlich immer noch Hertha-Fan". Der Unioner Mittelfeldspieler konterte: "Das hätte er wohl gerne." Kleine Spitzen und Sticheleien, die für Andrich zu einem solchen Duell dazugehören. Für den Berliner, der bei Hertha groß geworden ist und trotzdem längst zu den Union-Publikumslieblingen zählt, hat das Derby eine besondere Bedeutung. Andrich wird es im defensiven Mittelfeld mit Herthas Spielmacher Cunha (mit sieben Treffern Herthas bester Torschütze) zu tun bekommen. Und er steht nach seiner Roten Karte wegen eines übertriebenen Einsatzes im Hinspiel unter besonderer Beobachtung. Emotionen sind erwünscht, aber sie müssen kontrolliert werden, sonst schadet man dem eigenen Team, wie das Hinspiel bewiesen hat.

Besonderheiten

Bodenständig, pragmatisch, konsequent und realistisch - Charaktereigenschaften, die auf Herthas Trainer Pal Dardai und Unions Chefcoach Urs Fischer gleichermaßen zutreffen. Die beiden Cheftrainer ähneln sich in ihrem Auftreten und hatten doch bislang keinerlei Berührungspunkte. Für Hertha-Rekordspieler Pal Dardai ist es das erste Hauptstadtderby, Urs Fischer schüttelt am Sonntag bereits dem dritten Hertha-Trainer im vierten Derby die Hand. "Ich freue mich sehr auf unser erstes Treffen am Sonntag im Stadion", so Urs Fischer, der natürlich hofft, Pal Dardai nach 90 Minuten auch als Derbysieger die Hand zu schütteln.

Die noch kurze Geschichte des Hauptstadt-Derbys

Bild: dpa/Thomas Wattenberg Am 27. Januar 1990 herrschte eine ganz besondere Atmosphäre im Berliner Olympiastadion. Denn zum ersten Mal traf der Westberliner Zweitligist Hertha BSC auf den 1. FC Union aus Ostberlin. Möglich wurde dieses Freundschaftsspiel durch den Mauerfall.



Bild: dpa/Thomas Wattenberg Sportlich ging es eng zu beim Einheits-Derby. Der damals 22-jährige Axel Kruse traf in seinem ersten Spiel für Hertha zur Führung, nachdem er wegen seiner Flucht aus dem Osten zuvor monatelang gesperrrt war. Mittelfeldspieler Andre Sirocks traf für Union zum 1:1-Ausgleich. Doch dabei blieb es nicht: Herthas Kapitän Dirk Greiser sorgte mit seinem Tor für einen 2:1-Sieg der Hertha.



Bild: dpa/Thomas Wattenberg Wirklich wichtig war dieses Ergebnis an diesem Abend aber nicht und so jubelten nach dem Abpfiff sowohl die Fans von Hertha als auch Union gemeinsam. "Hertha und Union waren früher eine Nation, die waren im Prinzip befreundet", erinnert sich Axel Kruse zurück.

Bild: imago images/Camera 4 Als beide Teams 20 Jahre später aufeinandertrafen, waren aus den Freunden längst Gegner geworden. Hertha war gerade aus der Bundesliga abgestiegen und traf erstmals in einem Punktspiel auf Union. Peter Niemeyer (links) brachte die Charlottenburger schon in der 2. Minute in Führung, der eingewechselte Santi Kolk (rechts) traf aber noch zum 1:1-Ausgleich.



Bild: imago images/Matthias Koch Im Rückspiel Anfang Februar 2011 gab es dann den ersten Sieger in einem Pflichtspiel. Nachdem Hertha erneut früh durch Roman Hubnik in Führung gegangen war und John Jairo Mosquera noch vor der Pause zum Ausgleich getroffen hatte, sollte ein Freistoß die Entscheidung bringen. Torsten Mattuschka legte sich in der 71. Minute den Ball zurecht. Er nahm Anlauf, machte vier Schritte und traf ins linke Eck. Die Union-Fans unter den 76.000 Zuschauern im Olympiastadion feierten ihren Derby-Helden "Tusche" und die Mannschaft noch tagelang.



Bild: imago images/Annegret Hilse In der Saison darauf spielte Hertha in der Bundesliga - und stieg gleich wieder ab. Beim nächsten Derby am 3. September 2012 war es ein Freistoß, der das Spiel entschied. Sandro Wagner brachte Hertha in der Alten Försterei in Führung, Christopher Quiring glich für Union aus. Nur vier Minuten später sorgte der eingewechselte Ronny mit einem Freistoß aus 20 Metern, flach und knapp an der Mauer vorbeigeschossen, für das 2:1 und den ersten Derby-Sieg für Hertha in einem Punktspiel.



Bild: imago images/Camera 4 Im Rückspiel führte Union im Olympiastadion durch Tore von Simon Terodde und Adam Nemec lange mit 2:0. Hertha konnte eine Niederlage dank der Treffer von Adrian Ramos und Hinspiel-Held Ronny aber noch verhindern.



Bild: imago images/Matthias Koch Am 2. November 2019 war es dann soweit: Erstmals trafen Hertha und Union in einem Bundesliga-Derby aufeinander. Doch das Sportliche rückte schnell in den Hintergrund. Beide Fanlager zündeten Pyrotechnik. Die aus den Gästeblöcken flog teilweise auch auf den Rasen. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch, wurde nach einer Unterbrechung aber doch noch fortgesetzt.



Bild: imago images/Eibner Die sportliche Entscheidung fiel durch einen Elfmeter. Sebastian Polter verwandelte und sicherte Union mit einem 1:0 den ersten Derby-Sieg in der Bundesliga. Dennoch blieb die Stimmung auch nach Abpiff hitzig. Anhänger von Union stürmten den Platz und wurden unter anderem von Keeper Tafal Gikiewicz aufgehalten. Beide Vereine mussten nach dem Skandal-Derby hohe Geldstrafen zahlen.



Bild: dpa/Stuart Franklin Dass sich diese Szenen im Rückspiel wiederholen, war ausgeschlossen. Denn wegen der Corona-Pandemie wurde das Spiel im Olympiastadion zum Geister-Derby. Es wurde zudem eine klare Angelegenheit für die Gastgeber: Hertha revanchierte sich mit einem klaren 4:0-Sieg für die Hinspiel-Pleite. Es trafen Vedad Ibisevic, Dodi Lukebakio, Matheus Cunha und Dedryck Boyata.



Bild: imago images/Contrast Auch im Hinspiel der aktuellen Saison konnte Hertha jubeln. Zwar blieb die Unterstützung der Fans im Stadion coronabedingt weiter aus, die Charlottenburger siegten aber trotzdem zu Hause. Nach der Unioner Führung durch Taiwo Awonyi glich Peter Pekarik aus und Krzysztof Piatek jubelte doppelt. Um sich symbolisch bei den Fans zu bedanken, feierten die Blau-Weißen ihren 3:1-Erfolg in der leeren Ostkurve.

