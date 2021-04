Bild: imago images/Matthias Koch

Union empfängt Werder Bremen - (Kein) Abstiegskampf

23.04.21 | 16:51 Uhr

Während der 1. FC Union Berlin den Klassenerhalt sicher und das Saisonziel in Richtung Europapokal-Plätze nachjustiert hat, steckt Gegner Werder Bremen tief im Abstiegskampf. Für Unions Max Kruse gibt es ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub. Von Stephanie Baczyk

Das Personal

... steht bis auf die Langzeitverletzten geschlossen zur Verfügung. "Hoffentlich gibt es ein paar Wehwehchen", sagt Unions Coach Urs Fischer am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen mit Blick auf die arbeits- und laufintensive Leistung seiner Mannschaft. "Sonst wäre was schief gelaufen in Dortmund. Natürlich ist am zweiten Tag nach dem Spiel noch eine gewisse Restmüdigkeit da, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir morgen wieder bereit sind für die Aufgabe Bremen." Es fehlen: Anthony Ujah, Sheraldo Becker, Taiwo Awoniyi (alle im Aufbautraining), Leon Dajaku (Fußverletzung und Corona-Quarantäne nach positivem Testergebnis)

Die Form

… spricht für die Eisernen. Drei Punkte aus zwei Partien hat das Team von Trainer Urs Fischer in dieser englischen Woche bislang gesammelt - dem 2:1-Erfolg über den VfB Stuttgart folgte ein 0:2 bei starken Dortmundern, die allerdings vor dem Führungstreffer einen ungerechtfertigten Strafstoß zugesprochen bekamen. "Wir wollen gegen Bremen anknüpfen an eine sehr gute Leistung in Dortmund", so der Coach. "An eine sehr gute Leistung, wenn es um die erste Halbzeit geht. Wir brauchen den Mut auch gegen Bremen, immer mal wieder hoch anzulaufen, den Gegner unter Druck zu setzen. Auch geduldig zu sein mit dem Ball." Schlicht beeindruckend ist die Heimserie des 1. FC Union. Seit dem ersten Spieltag gegen Augsburg haben die Köpenicker im Stadion An der Alten Försterei nicht mehr verloren - macht unterm Strich sieben Monate ungeschlagene Glückseligkeit. 26 Punkte hat Union daheim geholt - ein Sieg würde Fischers Schlusspurt-Ziel "Jetzt sind wir oben, jetzt wollen wir auch oben bleiben" weiter am Leben halten. Das Schöne: Im Gegensatz zu Teams wie Leverkusen oder Gladbach können die Eisernen das Thema Europa entspannter angehen. Auch wenn Fischer betont, dass besagte Mannschaften in seinen Augen mit dem Druck, liefern zu müssen umgehen können - weil sie schlicht mehr Erfahrung haben mit derartigen Situationen. "Für uns ist es eine Chance, eine Möglichkeit", so der Schweizer. Wo…

Der Gegner

… gerne wäre. Werder Bremen hat wahnsinnige Europapokal-Zeiten hinter sich, allerdings sind die Erinnerungen daran ein wenig eingestaubt. Die Realität heißt Abstiegskampf - mal wieder. Die Jungs von der Weser haben die letzten sechs Partien verloren. "Ich erwarte ein ganz schwieriges Spiel", so Fischer. "Denke, es wird um jeden Zentimeter morgen gehen. Aber auch bei uns. Wir wollen alles daran setzen, die anderen noch ein bisschen zu ärgern über uns." Während Union den Klassenerhalt sicher hat und jetzt ganz offiziell in Richtung der Europapokal-Plätze schielt, steckt Werder tief unten drin. In der vergangenen Spielzeit sicherten die Norddeutschen den Verbleib in der Bundesliga erst in der Relegation, setzten sich gegen den FC Heidenheim durch. Die Form-Kurve zeigt nach unten, Trainer Florian Kohfeldt wackelt trotzdem nicht. Er sei der richtige Mann für die Situation, leiste gute Arbeit und die Mannschaft folge ihm, heißt es frisch von Seiten des Sportchefs Frank Baumann. Werder hatte Anfang März noch elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang - mittlerweile ist dieses Polster auf vier Zähler geschrumpft. Und Hertha BSC, der Tabellensechzehnte vor diesem Spieltag hat aktuell Corona-Quarantäne-bedingt zwei Spiele weniger. Fiese Aussichten am Osterdeich. Der…

Unioner im Fokus

… ist in dieser Woche ein Ex-Bremer. Max Kruse zaubert und liefert mittlerweile bei und für den 1. FC Union, wird aber an der Weser bis heute verehrt. Kruse hat schon in der Jugend für Werder gekickt, kehrte Jahre später zu seinem Ausbildungsverein zurück und verzückte die Fans mit seinen außergewöhnlichen Skills am Ball. "Max ist heiß", berichtet Fischer. "Natürlich, wenn es gegen seinen Ex-Klub geht." In allen drei Bundesliga-Jahren in Grün-Weiß war Kruse der Top-Scorer bei Werder - mit ihm spielten die Bremer um die internationalen Plätze mit. Seit er weg ist, geht es gegen den Abstieg. Das Hinspiel verpasste der 33-Jährige noch verletzungsbedingt, dieses Mal ist er fit und - diese Statistik dürfte die Norddeutschen nicht gerade begeistern - er war in zehn Partien im Oberhaus gegen seinen Ex-Klub an elf Toren beteiligt. Zu den weiteren…

Besonderheiten

… des Duells Union gegen Bremen zählt bis heute auch das erste Aufeinandertreffen in der Bundesliga. Am 4. Spieltag der vergangenen Saison verloren die Eisernen ein intensives und teils wildes Heimspiel gegen Werder mit 1:2 - es gab elf Minuten Nachspielzeit, drei Elfmeter und zwei Platzverweise. Eine historische Kombo - die Menge an Strafstößen gepaart mit den Runterstellungen hat es im Oberhaus bis heute nicht mehr gegeben.

Sendung: rbbUM6, 23.04.2021