Leid und Leid lagen in der Nachspielzeit von Hertha BSCs Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Olympiastadion sehr nah beieinander. Hertha-Stürmer Matheus Cunha wälzte sich enttäuscht auf einem Werbebanner neben dem Tor, blickte hilfesuchend in den Himmel und bereute, dass auch sein letzter Sprint an die Grundlinie keine Chance auf das Siegtor ermöglichte.

24:7 Torabschlüsse, 57 Prozent Ballbesitz und 68 Sprints mehr als die Borussen: Die Statistik zeigt, dass die Berliner deutlich mehr vom Spiel hatten. Allerdings war das nicht ausschließlich Herthas couragierter Leistung zu verdanken. Bereits in der 13. Minute sah der etatmäßige Gäste-Torwart Yann Sommer die Rote Karte. 77 Minuten spielten die Blau-Weißen danach in Überzahl. Bezieht man das mit in die Bewertung ein, kann Hertha BSC nach dem 2:2 im Olympiastadion nicht zufrieden sein. Pal Dardai fängt mit seiner Analyse ganz am Anfang an. Seine Mannschaft habe gut begonnen, lobt der Trainer. Tatsächlich suchte die zweitjüngste Hertha-Mannschaft in der Bundesligageschichte des Klubs sofort den Weg in die Offensive. Beispielsweise provozierte ein langer Pass des Innenverteidigers Marton Dardai auf den startenden Jhon Cordoba die Notbremse, wegen der Sommer des Feldes verwiesen wurde. Kurz darauf erzielte Santiago Ascacibar mit einem Distanzschuss die Führung. "Wir hatten das Spiel im Griff", schlussfolgert Routinier Sami Khedira.

Doch Hertha wäre nicht Hertha, wenn dieser perfekte Start einen ruhigen Nachmittag bedeutet hätte. Nur vier Minuten nach der Führung gelang Gladbachs Alassane Plea in der 27. Minute der Ausgleich. Ein Elfmeter von Lars Stindl bescherte den Fohlen noch vor der Pause die Führung. Trotz Herthas Überzahl kombinierten sie sich leichtfüßig über das Feld. Obwohl Hertha einen Mann mehr auf dem Rasen hatte, öffneten sich für Gladbach Räume, die eine Abwehr selbst in Gleichzahl nicht herschenken darf.

Man habe die Ordnung verloren, kritisiert Sami Khedira: "Das war vogelwild." Sein Trainer schließt sich an. Aus Naivität und wegen einer "Hurra-Stimmung" nach der Führung sei der Ausgleich gefallen. "Was ist nach dem 1:0 in den Köpfen los, dass wir so die Kontrolle verlieren?" Eine Erklärung ist die fehlende Erfahrung der Mannschaft. Die Abgänge von Per Skjelbred und Vedad Ibisevic haben ein Führungsvakuum hinterlassen. Wenn es um Ruhe geht, können Spieler wie Cunha oder Matteo Guendouzi diese Lücke noch nicht füllen. Auch wenn Dardai die beiden nach dem Spiel als "Führungsspieler" in die Pflicht nahm.