Interview | Union-Kapitän Christopher Trimmel - "Ich glaube, dass wir die Grenze manchmal überschritten haben"

28.04.21 | 07:38 Uhr

Christopher Trimmel ist seit sieben Jahren beim 1. FC Union. Im Interview vor dem Saison-Endspurt spricht der Kapitän über das schwierige Restprogramm, Privilegien und überschrittene Grenzen im Profifußball sowie seine Zukunft in Köpenick.



rbb: Herr Trimmel, wie geht’s denn der Nase nach Ihrem Nasenbeinbruch? Christopher Trimmel: Sehr gut! Es war natürlich anstrengend diese Woche mit der Maske. Es schränkt doch ein bisschen ein. Ich bin froh, wenn sie wieder runterkommt.



Themawechsel: Es gibt in vielen Vereinen Gesprächsangebote für die Spieler, um mit dem Druck der Öffentlichkeit oder der Corona-Situation umzugehen. Wie wichtig sind diese Angebote? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, so etwas in Anspruch zu nehmen? Ich bin ein Freund der Sportpsychologie und des Mental-Trainings, weil ich sie in den ersten Jahren meiner Karriere auch in Anspruch genommen habe. Das hat definitiv geholfen. Man kann sich mit diversen Übungen und über Gespräche in gewisse Situationen hineinversetzen. Mir hat es geholfen, aber das ist ein individuelles Ding. Man kann nicht eine ganze Mannschaft dazu zwingen, mit einem Sportpsychologen zu arbeiten. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass das nicht jeder Spieler braucht.



In welchen Situationen merken Sie denn, dass es hilft? Speziell in Drucksituationen. Am Anfang meiner Karriere ging es in erster Linie darum, wie man die ersten Einsätze meistert. Man ist als junger Spieler, der in den Profizirkus hineingeworfen wird, nervös. Wenn man nervös ist, macht man unnötige Fehler und das möchte man vermeiden, indem man sich darauf vorbereitet. Man muss mit gewissen Dingen umgehen können, auch durch die sozialen Medien und das Thema Cybermobbing. Das gehört leider dazu, weil es sehr leicht ist, anonym Menschen im Internet zu beleidigen.



Als Fußballer können Sie derzeit spielen, Sie werden getestet und können Ihrem Beruf nachgehen. Vielen anderen geht das nicht so. Machen Sie sich manchmal Gedanken über die Welt außerhalb des Fußballs? Ja, natürlich. Ich sehe es ja sogar in meiner Straße hier in Berlin. Da kämpft ein Geschäft nach dem anderen ums Überleben. Ich kenne die meisten Leute persönlich und versuche, da auch zu helfen. Wenn man mitbekommt, dass es um Existenzen geht, wird einem schon anders. Dann schätzt man es umso mehr, dass man seinen Beruf weiterhin ausüben darf. Manchmal wird man auch konfrontiert, weil die Menschen sagen, sie finden das unfair, dass der Fußballzirkus weitergehen darf, die Geschäfte aber nicht öffnen dürfen. Das ist schwierig - wie soll ich mich da verhalten? Ich versuche dann so ehrlich wie möglich zu sein, aber es ist natürlich nicht einfach.



Sie nennen es selbst Fußballzirkus. Warum sehen die Menschen das so kritisch, dass weitergespielt werden darf? Wenn man bedenkt, dass wir die Saison überhaupt fertig spielen dürfen oder dass man in der Champions League, wenn Spiele nicht in England stattfinden dürfen, einfach nach Budapest fährt - sowas kommt einfach nicht gut an. Ich glaube schon, dass der Fußball den Menschen in dieser sensiblen Zeit viel zurückgibt, vor allem für die Fans ist das eine willkommene Abwechslung. Aber man muss aufpassen, wo die Grenze ist, und ich glaube, dass wir die Grenze manchmal überschritten haben. Die Krönung war die Super League. Bei der Reaktion hat man die Kraft und die Macht der Fußballfans und der Fußballromantiker gespürt. Da bin ich froh, dass diese Seite des Fußballs gewonnen hat.



Ist das das einzige Beispiel, wo eine Grenze überschritten wurde, oder gibt es noch andere? Die Super League sowieso, aber auch die Champions League. Wie schon angesprochen fliegen die Teams in ein anderes Land, wenn in ihrem Land aufgrund der Corona-Regeln die Spiele nicht erlaubt sind. Das musst du den Menschen mal verkaufen können. Ich glaube nicht, dass das insgesamt so gut angekommen ist.



Was glauben Sie: Wie viele Spieler würden eigentlich bei solchen Dingen am liebsten Nein sagen, wenn nicht dahinterstehen würde, dass man mit dem Verein zusammenarbeitet und auch Verpflichtungen hat? Ich glaube schon, dass es hinterfragt wird. Man muss natürlich sagen, es ist die Champions League. Wenn du ein Spieler oder eine Mannschaft bist, die jedes Jahr dort spielt, ist es vielleicht leichter, Nein zu sagen oder das zu hinterfragen. Aber wenn man ganz selten dabei ist, will man natürlich spielen. Das ist etwas Außergewöhnliches und es ist auch verständlich. Aber ich glaube schon, dass es hinterfragt wurde. Ich habe es ja auch mit der Nationalmannschaft erlebt. Das Hygienekonzept ist streng, du hast kaum oder gar keinen Kontakt mit irgendjemandem - so wird es in der Champions League auch gewesen sein. Aber du musst dieses Konzept hinterfragen. Wenn die Vereine oder der Verband das Konzept gut vorstellen, ist es für mich auch kein Problem.

Wir machen einen Schlenker zum Sportlichen, darüber lässt es sich beim 1. FC Union aktuell gut sprechen. Ihre Mannschaft spielt eine tolle Saison. Hat sich aus Ihrer Sicht die Wahrnehmung gegenüber dem Verein nochmal verändert und welche Reaktionen bekommen Sie? Dadurch, dass wir jetzt im zweiten Jahr bestätigt haben, dass wir eine sehr gute Truppe sind und gute Arbeit abliefern, glaube ich schon, dass der Respekt größer geworden ist. Aber ich glaube auch, dass man ein paar Menschen bremsen muss. Man muss schon sagen, dass wir in dieser Saison Außergewöhnliches geleistet haben. Es ist fast gar nicht zu glauben. Es wird sehr, sehr schwierig, das in der nächsten Saison zu toppen. Natürlich genießen wir die Zeit, aber wir wissen auch, dass es ein hartes Stück Arbeit war und noch härtere Arbeit vor uns steht. Es wird nicht einfacher werden. Wir wollen auch bis zum Schluss Gas geben. Solange die internationalen Plätze in greifbarer Nähe sind, werden wir versuchen, alles rauszuhauen.



Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Ausgangslage im Vergleich zu den anderen Teams, die noch darum spielen und wie ist dazu auch das Stimmungsbarometer in der Mannschaft? Die Ausgangslage ist schwierig, aber ich glaube, in den letzten drei Spielen gibt es keine einfache Ausgangslage. Die Vereine hinten kämpfen ums Überleben und die vorne wollen die Champions League oder die Europa League eintüten. Daher haut jeder alles raus und es gibt kein einfaches Programm. Aber unser Programm mit Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig, das hört sich nicht so einfach an, so ehrlich bin ich schon. Wir wissen, dass wir bei allen drei Gegnern einen sehr guten Tag brauchen. Wenn man sich die Qualität der Mannschaften anschaut, auch in der Breite - und man merkt es bei uns mit den Verletzungen: Es zehrt jetzt schon und wird langsam anstrengend.



Wenn wir auf die kommende Saison blicken, stehen Veränderungen an. Christopher Lenz wird nach Frankfurt wechseln. Auch andere Spieler, die sich gut entwickelt haben, werden beim Thema Transfers genannt. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass dieser Kern, der so gut zusammengewachsen ist, vielleicht ein bisschen auseinanderbricht? Natürlich kann das passieren. Ich habe auch keinen Vertrag mehr für die nächste Saison. Daher fragen die Spieler auch intern, was los ist, ob man geht oder bleibt. Ich habe im Fußball schon zu viel erlebt, deshalb kann ich auch nichts ausschließen. Man kann aber sagen, dass bei Union mit dem Kader für die nächste Saison alles probiert wird. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Es ist im Endeffekt egal, wo ein Spieler hingeht. Es sind zwar Stützen, aber dann müssen halt die nächsten nachrücken. Und das war bei Union immer ersichtlich. Du brauchst schon ein Gerüst, um eine Mannschaft zu stabilisieren - auch neben dem Platz. Da brauchst du immer ein paar ältere, erfahrene Spieler, die Verantwortung übernehmen. Da sehe ich eher ein Problem, wenn zu viele von denen wegbrechen. Dann kann es in einer sportlich schlechten Phase schon mal schwierig werden.



Einer dieser Spieler sind Sie selbst. Sie sind Kapitän der Mannschaft und jetzt 34 Jahre alt - und haben es angesprochen: Ihr Vertrag läuft aus. Welche Gedanken haben Sie sich über die Zukunft gemacht? Und was haben Sie sich generell noch vorgenommen für Ihre Laufbahn? Vorgenommen habe ich mir sehr viel. Ich fühle mich von Jahr zu Jahr besser. Vor der ersten Bundesliga-Saison haben mir nicht viele zugetraut, dass ich dort spielen kann. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich auch persönlich gespürt. Nach dem ersten Jahr habe ich bewiesen, dass ich es kann. Jetzt im zweiten Jahr habe ich es bestätigt. Ich fühle mich wohl und mir gefällt auch das Niveau. Ich bin körperlich fit und das Alter ist mir wirklich wurscht. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, noch viele Jahre Profi zu sein.



Was spricht denn dafür, dass das im kommenden Jahr weiter beim 1. FC Union ist? Ich glaube, dass ich sportlich schon überzeugt habe. Auch neben dem Platz habe ich meine Position nicht schlecht ausgeübt. Man macht sich schon viele Gedanken, das gehört dazu. Wenn man zwei Jahre lang in der Bundesliga ordentlich Leistung gebracht hat, ist es auch so, dass andere Vereinen auf einen aufmerksam werden. Das ist auch eine Bestätigung für einen Spieler und auch für den Klub. Man muss schauen. Es gibt noch nichts zu verkünden und man erhofft sich natürlich auch, dass irgendwann mal eine Entscheidung getroffen wird. Aber aktuell gibt es nichts zu sagen.



Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Stephanie Baczyk, rbb Sport

