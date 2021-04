Die Herren der Berliner Hockey-Clubs (BHC) sind mit einem Sieg in die Play-offs gestartet. Die Berliner besiegten im ersten Viertelfinalspiel am Samstag den UHC Hamburg mit 3:0 (0:0). Somit fehlt den Männern in der "Best of Three"-Serie nur noch ein weiterer Sieg, um ins Final Four einzuziehen. Das Finalturnier findet am 8. und 9. Mai in Mannheim statt.