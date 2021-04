Bild: imago images/Christoph Hardt

Interview | Sportwissenschaftler Ingo Froböse - "Wir erwarten ein Defizit, weil die körperliche Stimulation fehlt"

24.04.21 | 10:15 Uhr

Für Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln sind die aktuellen Sport-Verbote im Zuge der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zumindest fragwürdig. Im Interview spricht er über Langzeitfolgen und Ansteckungsgefahren.

rbb|24: Herr Froböse, mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist auch der Amateursport zum Erliegen gekommen. Sie forschen an der Deutschen Sporthochschule in Köln zu Prävention und Rehabilitation im Sport. Fangen wir bei den Kleinsten an: Was droht denen aktuell? Ingo Froböse: Ich befürchte, dass unsere Kinder und Jugendlichen bestimmte Entwicklungsfortschritte gar nicht mehr durchlaufen können. Wir wissen, dass die Bewegung ganz wichtig ist dafür, dass sich diese Entwicklungsschritte einstellen. Wir haben Lernprozesse im Gehirn, wir haben Wachstumsprozesse vom Knochensystem, von Gelenken, Muskeln, Bändern und von Sehnen. Aber auch Persönlichkeitsmerkmale, die in dieser Zeit entwickelt werden. Unter anderem, dass der Bewegungsvirus geweckt wird, für nachhaltiges Sporttreiben. Das ist bei den Kindern und Jugendlichen ganz entscheidend. Hormonelle Prozesse, gerade auch im Übergang zum Erwachsenendasein, sind ebenfalls sehr stark an körperliche Aktivitäten gebunden und auch hier erwarten wir gerade ein Defizit. Weil die körperliche Stimulation fehlt.

Kommt man im Alter glimpflicher davon? Bei jungen Erwachsenen treten deutlich früher Alterserkrankungen auf. Wir wissen, dass wir gerade eine große Epidemie haben, was Diabetes betrifft. Wir haben Übergewicht. Also viele, viele Deutsche haben etwa drei bis fünf Kilo im Schnitt zugenommen. Wir haben eine deutliche Epidemie von Bluthochdruck zu erwarten und insbesondere auch Muskelschwund, der viel zu früh eintritt, weil wir zu lange Sitzzeiten haben aktuell. Bei den Erwachsenen registrieren wir zu frühe Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall, weil bestimmte, körperliche Reize die Durchblutung reduzieren und dementsprechend viele Funktionen eingeschränkt sind. Bei den Älteren setzt die Pflegebedürftigkeit viel zu früh ein, weil die Muskulatur eben abgewirtschaftet wurde durch die Mobilitätseinschränkungen. Welche Rolle spielt dabei die Politik - welche Fehler hat sie gemacht und was fordern Sie von den Verantwortlichen? Wir haben im ersten Lockdown vieles gelernt, aber dann in der zweiten Phase nicht umgesetzt. Wir haben gerade ganz viele Menschen, die psychotraumatisiert sind. Dadurch, dass sie weggeschlossen sind, keine sozialen Kontakte mehr haben. Es hat Studien gegeben, Wissenschaftler haben viele Aussagen getroffen dazu. Die Aerosol-Forscher, die Bewegungswissenschaftler, die Psychologen, die Psychotherapeuten, all die haben ihre Forschungsaufgaben gemacht, sind aber leider nicht gehört worden. Insofern hat die Wissenschaft teilweise ihr Vertrauen in die Politik verloren und dementsprechend zweifeln wir auch viele vernünftige Entscheidungen an, die gerade auch in den letzten Tagen getroffen worden sind.

Viel diskutiert wird vor allem über die Ansteckungsgefahr bei Mannschaftssport im Freien. Wenn man es organisiert, und das kann man in der Regel sehr gut machen, tendiert das Risiko gegen Null. Denn die Kontakte liegen maximal im unteren Sekundenbereich, da passiert in der Regel gar nichts. Dementsprechend sind die Entscheidungen gefällt worden, ohne dass eine wissenschaftlich valide Aussage getroffen wurde. Das bedeutet, dass wir dem Sport eher schaden und gerade auch dem Mannschaftssport, der hier ein schlechtes Image bekommen hat. Sind die Folgeschäden noch aufzuhalten? Wie müssten Gegenmaßnahmen aussehen? Knochenwachstum ist Knochenwachstum, Persönlichkeitswachstum auch. Es gibt bestimmte Lernphasen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das heißt, wir haben auf jeden Fall bei bestimmten Generationen ein Defizit beim motorischen Lernen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir wirklich ganz engagiert sind, etwa mit einer täglichen Sportstunde, dass wir das Image des Sports wieder aufpolieren, und in der Gesellschaft wieder deutlich akzeptierter auch körperliche Reize fordern und stimulieren können. Da würde ich mir wünschen, dass die Politik voranschreitet.

Sie weisen immer wieder darauf hin, dass es sich auch um eine soziale Krise handelt, bei der soziale Strukturen aufgelöst werden. Das ist wirklich gravierend. Das Ehrenamt etwa hat dadurch gelebt, dass Menschen sich engagiert haben. Und sie engagieren sich natürlich jetzt in anderen Bereichen. Denn die Menschen sind so gestrickt, Verantwortung zu übernehmen. Die wieder zurückzugewinnen in den Sport, das ist das Erste. Zweitens gibt es viele junge Menschen, für die Sportgruppen Bindung war. Und wenn diese wegbrechen, dann bricht die ganze Sportgruppe auseinander. Dementsprechend brechen viele ehrenamtliche Strukturen weg und auch da werden die Vereine in der Zukunft natürlich sehr leiden.

