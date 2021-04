Denn sie wissen ja, was sie tun beim Hauptstadtklub, der das Finale gegen den VfB Friedrichshafen mit 3:0 Siegen souverän für sich entscheiden konnte . Und vor allem wissen sie genau einzuschätzen, woran sie sind. So sagt Volleys-Manager Kaweh Niroomand im Gespräch mit dem rbb zu den anfänglichen Schwierigkeiten dieser Saison: "Ein Phänomen, dass uns diese Saison begleitet hat - Gott sei dank nicht am Ende -, war die Verletzungsthematik. Ich mache diesen Job seit über 40 Jahren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt, dass im Prinzip die erste Sechs über mehrere Wochen verletzt ist."

Hinterher, so heißt es, ist man immer schlauer. Im Fall der BR Volleys allerdings kann man getrost sagen: Das Happy-End, dass diese Achterbahn von Saison schließlich nahm mit ihrem fünften Meistertitel in Folge, es war absehbar.

Eine Niederlage gegen Bühl, gleich am dritten Spieltag der Saison, weitere Pleiten gegen Frankfurt und Friedrichshafen. Dazu das Ausscheiden im Pokal gegen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen. Für eine Mannschaft, die in der zum Leidwesen der Volleys abgebrochenen Saison zuvor noch gänzlich ungeschlagen war, ein ungewohntes Bild. Doch sie blieben ruhig im Verein, rückten nicht ab von ihrem vor der Saison geäußerten Selbstverständnis, auch in diesem Jahr den Meistertitel nach Berlin zu holen.

Dabei kamen zu den zahlreichen Verletzungen auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die die BR Volleys womöglich härter trafen als andere Vereine. Schließlich waren es vor Corona bis zu 5000 Zuschauer, die die Mannschaft in der Max-Schmeling-Halle nach vorne trieben. Ein Spitzenwert nicht nur in der Bundesliga, sondern in ganz Europa.

Zudem locken die Volleys ihre Top-Spieler wie Benjamin Patch nicht ausschließlich mit gut dotierten Verträgen, sondern auch mit den Möglichkeiten der Weltstadt. So sagt Kaweh Niroomand über eben jenen Benjamin Patch, den alles überragenden Spieler der Finalserie, man wisse, "dass er riesige Angebote hatte, wo er vielleicht das zwei- oder dreifache hätte verdienen können. Aber seitdem er hier ist, so wie er sich das Leben vorstellt, mit seinen ganzen künstlerischen Sachen, die er nebenbei betreibt (…); das ersetzt vielleicht den ein oder anderen Dollar- oder Euroschein." So habe der Spielerberater von Patch im Laufe der Verhandlungen über die Vertragsverlängerung zu Niroomand gesagt: "Was hast Du mit ihm gemacht? Der will ja gar nicht hier weg."