Vier Mal in Folge wurden die BR Volleys zuletzt Deutscher Meister im Volleyball. Jeweils im Finale gegen Friedrichshafen. Auch in diesem Jahr treffen die beiden Teams im Endspiel aufeinander. Und doch ist alles anders. Von Ilja Behnisch

Sollte Carle im "Coco Loco" gefragt haben, was in der Volleyball-Bundesliga auf ihn warten würde, die Antwort von Tuia dürfte relativ klar gewesen sein: Eine Finalserie gegen Friedrichshafen. Schließlich ist die am Donnerstag (8. April) beginnende Finalserie (Best of three) das achte Duell in Serie, bei dem die BR Volleys im Endspiel um die deutsche Meisterschaft auf den Rekordmeister (13 Titel) treffen. Und immerhin die Statistik sollte Carle Lust gemacht haben. Schließlich konnten die Berliner die letzten vier dieser Vergleiche für sich entscheiden.

Dennoch gilt die Mannschaft von Cédric Énard (45) in dieser Saison gemeinhin nicht als Favorit. Dafür haben die Volleys zu schwankend gespielt in der Hauptsaison. Dafür war Friedrichshafen zu stark, zu konstant. Sie haben überhaupt nur eine von 20 Partien verloren, beim Tabellenzweiten aus Düren. Auch die beiden direkten Duelle gegen Berlin gingen an das Team vom Bodensee (3:0; 3:1).

"Es", das war das Halbfinale der Volleys gegen Düren. Das erste Spiel in Düren ging verloren (1:3). Im zweiten Spiel in Berlin gelang die Wende. Auch, weil plötzlich wieder Zuschauer erlaubt waren in der heimischen Max-Schmeling-Halle. Das zumindest glaubt Außenangreifer Cody Kessel (29): "Für einige von uns hat sich das angefühlt, wie wieder zurück ins Leben zu kommen." Ein Gefühl, das auch beim 3:1-Erfolg im Entscheidungsspiel in Düren behilflich war. "Wir waren in der Lage, diese Energie ins dritte Spiel zu retten", so Kessel.

Dass sich auch Friedrichshafen im Halbfinale gegen Lüneburg schwerer tat als gedacht, beide Spiele "nur" mit 3:2 für sich entscheiden konnte, spielt für die Volleys keine Rolle. Ebensowenig wie die Pleiten in der Hauptrunde. Kessel sagt: "Wir hatten in dieser Saison viel schwierige Momente. Ich glaube, wir sind jetzt viel stärker." Und auch beim Gegner scheint die Überzeugung groß, dass das Finale wenig mit den Spielen der Hauptrunde zu tun haben wird. So sagt Friedrichshafens Trainer Michael Warm (53): "Die Berliner haben bewiesen, dass sie unter Druck funktionieren." Und auch sein Kapitän Dejan Vincic (34) sagt in Hinblick auf die zwei bisherigen Saisonspiele beider Teams: "Davon dürfen wir uns nicht blenden lassen."