Alba Berlin vor dem Play-off-Auftakt gegen Hamburg - Die Sorgen der Glaubensgemeinschaft

19.05.21

Am vergangenen Wochenende verlor Alba das Pokalfinale gegen Bayern München. Jetzt geht es zum Play-off-Auftakt gegen den Angstgegner aus Hamburg. Wie man diese Hürde nimmt, darüber herrscht in Berlin jedoch Einigkeit. Von Ilja Behnisch

So mancher Fan des amtierenden deutschen Basketball-Meisters Alba Berlin wird es schon länger so empfunden haben. Aber vor dem Play-off-Auftakt gegen die Hamburg Towers präsentiert sich der Hauptstadtklub nahezu als Glaubensgemeinschaft. "Never give up. Berlin glaubt an Euch", steht etwa auf einem vor Albas Trainingshalle und von Fans gestalteten Banner zu lesen. Und auch Albas spanischer Sportdirektor Himar Ojeda (48) sagt vor dem ersten Spiel der Best-of-Five-Serie am Donnerstag (19 Uhr): "Wir glauben an unsere Art Basketball zu spielen." Und: "Wir müssen an das glauben, was wir tun." Ojeda, ein eher hagerer Mensch, der wirkt, als laufe er vor dem Frühstück mal eben große Teile des Jakobswegs, legt aber auch noch auf einen anderen Punkt großen Wert. Er sagt: "Wir müssen Spaß daran haben, Basketball zu spielen."

Hamburg pflegt einen ähnlichen Stil

Damit weist Ojeda auf etwas hin, was im Pokalfinale gegen Bayern München am vergangenen Sonntag nur im ersten Viertel funktionieren wollte: die eigene Spiel-Philosophie. Vor allem darüber sei die Mannschaft enttäuscht gewesen im Nachgang des Finales. Ein Spiel, so Ojeda, könne man immer mal verlieren. Dasss Alba die eigene Philosophie, das schnelle Pass- und Positionsspiel nicht durchgesetzt bekommen habe gegen die eher rustikale, auf Einzelleistungen bedachte Gangart der Bayern, wirke viel eher nach. Da trifft es sich eigentlich gut, dass der kommende Gegner aus Hamburg einen ganz ähnlichen Stil pflegt wie das Team von Meister-Coach Aito Garcia Reneses. Doch Ojeda warnt, auch wenn die Towers die Hauptrunde als Siebter, Alba hingegen als Zweiter abgeschlossen habe, werde es "sehr schwierig gegen Hamburg, sehr schwierig. Weil sie wissen, wie man uns schlägt. Weil sie wissen, wie man gegen uns spielen muss." Tatsächlich sind die Hamburger das einzige Teams, das gleiche beide Duelle der regulären Saison gewinnen konnte gegen Alba. Weshalb dem Auftakt der auf mindestens drei Spiele angelegten Serie ein besonderes Gewicht zukommt. Verlöre Alba auch das dritte Spiel in Folge gegen Hamburg, würde das wohl grundsätzliche Zweifel aufkommen lassen. Zum Glück kennt Ojeda auch gleich den Schlüssel zum Glück: "Wir müssen unseren Rhythmus finden. Sie spielen ganz ähnlich. Wir müssen die Dinge, die beide Teams tun, besser machen."

Alba hofft auf die Kader-Tiefe

Klingt einfach und findet offenbar auch in der Mannschaft Widerhall. Denn auch Alba-Kapitän Niels Giffey sagt dem rbb, zwar liege Hamburg seiner Mannschaft "nicht so. Trotzdem sind wir mit einem zweiten Platz in die Playoffs gegangen, darauf müssen wir uns stützen." Seine Erfolgsformel: Ruhe bewahren, auf die eigenen Stärken konzentrieren und "konstant unseren Stil spielen." Dabei müssen die Albatrosse zumindest personell wohl einige Anpassungen vornehmen. Johannes Thiemann (27) und Luke Sikma (31) erlitten im Pokalfinale jeweils Muskelverletzungen. Zumindest bei Thiemann ist ein Einsatz im ersten Spiel gegen Hamburg nahezu ausgeschlossen. Weshalb, so Niels Giffey, "einige Spieler die Positionen" tauschen müssten. Aber genau dafür habe Alba einen so tiefen Kader, sagt Giffey. Eine gewisse Anspannung liegt ihm dabei durchaus im Blick. Eine Anspannung, die ihm angesprochen auf das Fan-Banner mit der "Berlin glaubt an Euch"-Botschaft im Nu vergeht. "Extrem cool" sei das, so Giffey. Und man merkt, dass es keine Floskel ist, wenn er sagt: "Das ist das, was uns in dieser Situation fehlt. Die Rücksprache mit den Fans." Trotzdem freue er sich sehr, die Fans wenigstens ein bisschen zu spüren. Ob über Banner oder vereinzelte Nachrichten via Social Media. Wie das eben so ist mit Glaubensgemeinschaften. Sie finden ihre Wege.

Sendung: rbb24, 19.05.2021, 22 Uhr