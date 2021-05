Pal Dardai wird auch in der nächsten Saison Cheftrainer von Hertha BSC sein - das wurde am Sonntag auf einer Mitgliederversammlung mitgeteilt. Klub-Präsident Werner Gegenbauer hält das für die richtige Entscheidung. Warum, erklärt er im Interview.

Gegenbauer: Es ist eine gute Nachricht, dass sich die sportliche Leitung um Fredi Bobic dafür entschieden hat. Wenn die neue Entscheidung so ist, zeigt das, dass die alte Entscheidung nicht so falsch war.

Es ist am Ende ganz egal, wer sich für ihn stark macht. Am Ende entscheidet die Geschäftsführung. Die hat ihn vorgeschlagen und dem sind wir gerne gefolgt. Dass ich gesagt habe, dass ich mich freuen würde, wenn die Entscheidung so ausfällt, wissen Sie. Das habe ich ja schon vorher gesagt.

Was spricht für Pal Dardai? Was hat er in den letzten Monaten richtig gemacht? Was hat ihn ausgemacht und was erhoffen Sie sich in der Zukunft von ihm?

Es wird immer zum Schluss abgerechnet. Er hat es in der Tat verstanden, diese Mannschaft zu stabilisieren und vor dem letzten Spieltag den Abstieg auszuschließen. Das zweite ist, dass er in der Konstellation mit seinem Trainerteam deutlich gereift ist. Ich kenne ihn noch von vor vier Jahren. Ich kann nur sagen, dass ich ein mehr als gutes Gefühl habe, dass er sowohl die Ansprache, als auch das Miteinander im Konstrukt Hertha BSC mittlerweile perfekt händeln kann. Ich bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist.