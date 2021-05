Nun soll also erneut Claus-Dieter Wollitz den finanziell angeschlagenen Klub wieder in die Spur bringen. Wollitz, der gebürtig aus Brakel in Nordrhein-Westfalen kommt, kennt den Verein gut: 2009 übernahm er erstmals den Cheftrainer-Posten im Klub, der gerade aus der Bundesliga abgestiegen war, und trainierte die Mannschaft für insgesamt zweieinhalb Jahre. Wollitz gelang es allerdings nicht, die Lausitzer zurück in die Fußball-Bundesliga zu führen, nach einer durchwachsenden Hinrunde in der Saison 2010/11 trennten sich Klub und Trainer.

Nach Stationen in Osnabrück und bei Viktoria Köln kehrte Wollitz im April 2016 allerdings in die Lausitz zurück. Er sollte den kriselnden Verein, der in der Zwischenzeit in die Dritte Liga abgestiegen war, retten und die Klasse halten. Das gelang Wollitz und Energie allerdings nicht, der Verein musste im Sommer 2016 den Weg in die Regionalliga Nordost antreten. Nach zwei Spielzeiten in der viertklassigen Regionalliga schaffte Wollitz mit Energie in der Saison 2017/18 den Wiederaufstieg in die Dritte Liga und damit in den Profifußball.

Dort konnte sich der Verein allerdings nur ein Jahr halten und stieg im Sommer 2019 erneut in die Regionalliga Nordost ab. Wollitz durfte die Mannschaft zunächst zwar weiter als Cheftrainer betreuen, verließ den Klub aber nach der Hinrunde im Winter 2019 nach Unstimmigkeiten mit der damaligen Vereinsführung in Richtung Magdeburg.