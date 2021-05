Um König Fußball die Stirn zu bieten, haben sich Nordrhein-Westfalen und Berlin zusammengetan, um vom 03. bis 06. Juni 2021 interdisziplinäre Deutsche Meisterschaften auszutragen. Diese nationalen Sport-Spiele tragen den Titel "Die Finals 2021 Berlin | Rhein-Ruhr" und finden nach 2019 zum zweiten Mal statt. Suchten die Sportverbände bei der Premiere in Berlin noch in zehn Sportarten ihre nationalen Champions, so messen sich dieses Jahr die Athletinnen und Athleten in 18 Disziplinen miteinander. ARD und ZDF übertragen alle Wettkämpfe live in ihren Hauptprogrammen und bieten zusätzliche Livestreams an.

Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zeigte sich bei einer Pressekonferenz am Montag erfreut über die Finals. Er bezeichnete das Großevent als für den Sport besonders wichtig, da es wegen der Corona-Pandemie aktuell nicht so viele Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten gebe, und das vor den Olympischen Spielen in Japan.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, sprach von einer Perspektive, die durch diese Veranstaltung in der Pandemie eröffnet werde. Man könne endlich wieder etwas anbieten, sei es nur zum Zuschauen oder auch, um selber sportlich wieder aktiv zu werden. Und schon die Premiere der Finals 2019 sei in Berlin "ausgesprochen erfolgreich" gewesen.

Doch wo finden welche Wettkämpfe statt, wer überträgt an welchen Tagen und dürfen auch Zuschauer vor Ort dabei sein?