Spätestens nachdem die Gelsenkirchener Gastgeber nach einem Standard in der 93. Spielminute innerhalb von wenigen Sekunden zwei Mal den Pfosten trafen, muss den Herthanern die Zeit bis zum erlösenden Schlusspfiff endlos vorgekommen sein. War der Sieg also nur Glück, Herr Dardai? "Die Hertha hat das verdient." Übers Jahr habe man selbst viel Pech mit abprallenden Bällen und Sonntagsschüssen gehabt, so der Ungar.

Obwohl Hertha BSC mit dem 2:1 Auswärtssieg beim FC Schalke möglicherweise entscheidende Punkte im Abstiegskampf sammelte, war Pal Dardai kurz nach Abpfiff nicht in Feierstimmung. Wütend stürmte er auf den Schiedsrichter Markus Schmidt zu, der dem Hertha-Coach für seine Schimpftirade die gelbe Karte zeigte. Was er dem Referee mit auf dem Heimweg gegeben hatte, wollte Dardai wenige Minuten später im Sky-Interview nicht erzählen, aber höchstwahrscheinlich ging es um die Nachspielzeit: Statt den angekündigten fünf Minuten, ließ Schmidt die Partie fast sechs Minuten länger laufen.

Von Herthas Anspannung in den letzten Spielminuten war knapp zwei Stunden zuvor beim Anpfiff in der Schalker Arena wenig zu spüren. 14 Monate nach Beginn der Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen in Deutschland sind Geisterspiele traurige Normalität geworden. Die leeren Ränge auf Schalke bildeten an diesem Mittwoch den perfekten Rahmen für ein seltsames Bundesligaspiel. Trotz drei Corona-Infizierten im Kader der Gastgeber wurde an der Ansetzung festgehalten. Beide Teams starteten wegen zahlreichen Ausfällen mit zusammengewürfelten B-Mannschaften. Seit Wochen ging es für die bereits abgestiegenen Schalker höchstens noch um ihre Ehrenrettung. Selbst Spielleiter Schmidt kam mit seinem stoppeligen Drei-Tage-Bart optisch eher wie ein Urlauber daher. Die Anstoßzeit um 18 Uhr an einem Mittwoch tat ihr übriges: Obwohl es für die Berliner Gäste um alles ging, herrschte ein Hauch von Testspielatmosphäre.

Schnell verfestigte sich dieser Eindruck auch auf dem Spielfeld. Hertha BSC wirkte defensiv und nicht annähernd so konzentriert, wie im letzten Spiel gegen Bielefeld – und wurde prompt mit einem schnellen Gegentor bestraft. In der 6. Minute spielten die Schalker einen langen Ball an den Strafraum, den Routinier Klaas-Jan Huntelaar völlig unbedrängt von den zuschauenden Herthanern Dedryck Boyata und Peter Pekarik annehmen durfte. Der Stürmer nutzte diesen Platz, um aufzudrehen und einen Pass auf die Außenbahn zu spielen. Sein ebenfalls unbedrängter Kollege Sead Kolasinac legte den Ball von dort zurück in den Rückraum und setzte Amine Harit ein, der seelenruhig in den Strafraum spazieren und gegen Alexander Schwolows Laufrichtung zur frühen Führung einschoss. Zwar lobte der Torwart später den guten Abschluss des 23-Jährigen, ursächlich für das Gegentor war jedoch Herthas passives Defensiverhalten.