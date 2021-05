Mit seinem Last-Minute-Treffer bucht Max Kruse Unions Ticket für den Europacup - obwohl er selbst gar nicht so viel Lust auf die neue Conference League hat. In der Euphorie wurden die Corona-Regeln von vielen Fans völlig vernachlässigt. Von Till Oppermann

In dem Turnier könnten dann andere spielen, sagte er vor ein paar Wochen angesprochen auf die Europapokalambitionen seiner Mannschaft. "Irgendwie habe ich da keinen Bock drauf", meinte Kruse damals. Angesichts der Ekstase, mit der die Mannschaft und die 2.000 zugelassenen Fans im Stadion An der Alten Försterei seinen Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen RB Leipzig feierten, muss man feststellen: Die Eisernen haben große Lust auf das erste europäische Abenteuer seit 20 Jahren.

Das 16. ungeschlagene Heimspiel in Serie bescherte Union die Punkte 48, 49 und 50 in dieser historischen Saison, die die Köpenicker deshalb auf dem siebten Platz beendeten. Dieser berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs des neugeschaffenen europäischen Wettbewerbs. Seine Meinung über das Turnier habe er nicht geändert, gab Kruse nach dem Spiel im Sky-Interview zu. Allerdings: "Es ist natürlich Weltklasse, dass wir uns für so eine herausragende Saison belohnen, im letzten Spiel in der letzten Minute." Die Qualifikation für das europäische Geschäft ist ein weiterer Höhepunkt auf Unions scheinbar unaufhaltsamem Weg nach oben. Die Gesichter der Verantwortlichen am Sonnabend erinnerten an die Nacht nach der erfolgreichen Relegation gegen Stuttgart vor zwei Jahren. Vereinspräsident Dirk Zingler und Kommunikationschef Christian Arbeit hatten Freudentränen in den Augen.

Die rasante Entwicklung des Vereins wird an Zingler und Arbeit besonders deutlich. Als Ersterer im Sommer 2004 die Geschicke im Verein übernahm, stand der 1. FC Union finanziell vor der Pleite und in seiner ersten Saison folgte dann der Absturz in die Oberliga. Drei Aufstiege und 16 Jahre später absolviert Union Pflichtspiele im Europacup. Auch Arbeit begleitet den Erfolgsweg seit Längerem. Als der Stadionsprecher 2009 begann, hauptamtlich die Kommunikation des Vereins zu leiten, arbeitete er ganz allein. Heute leitet er als "Geschäftsführer Kommunikation" eine gesamte Abteilung. Im deutschen Profifußball ist das eine einzigartige Geschichte. Zwar legte RB Leipzig - Unions Gegner am Sonnabend - seit seiner Gründung 2009 einen noch steileren Aufstieg hin. Allerdings wurde dieser von einem österreichischen Getränkekonzern finanziert. Laut der Schätzung von transfermarkt.de ist Leipzigs Mannschaft circa acht Mal so viel wert wie Kader der Unioner.