Bild: imago images

Saisonrückblick Union Berlin - Die Kirsche auf der rot-weißen Sahnetorte

23.05.21 | 17:17 Uhr

Mit der Europacup-Qualifikation hat der 1. FC Union eine herausragende Saison abgerundet. Die Heimstärke, Oliver Ruhnerts Transfers und Urs Fischers Fähigkeiten als Coach waren entscheidend. Doch es gab nicht nur sportliche Schlagzeilen. Von Till Oppermann

Versuche von Sportverbänden wie der UEFA den Fußball zu verändern, werden beim 1. FC Union traditionell skeptisch gesehen. Trotzdem hätte sich keine Marketingagentur einen besseren Spruch über den neuen Wettbewerb "UEFA Conference League" ausdenken können als Union-Präsident Dirk Zingler. Für Union sei die Qualifikation für das Turnier die "Kirsche auf einer dicken Sahnetorte." Die dicke Sahnetorte in diesem Bild ist die zweite Bundesliga-Saison der Unioner. Als Abstiegskandidat gehandelt, etablierte sich die Mannschaft mit dem zweitkleinsten Etat der Liga in der Spitzengruppe der Bundesliga. Nach der Heimniederlage am ersten Spieltag gegen Augsburg blieb Urs Fischers Team in der Alten Försterei 16 Mal in Folge ungeschlagen – obwohl die frenetischen Fans wegen der Pandemie die meiste Zeit ausgesperrt blieben.

In den entscheidenden Momenten gewann Union

Darunter waren auch Schlüsselspiele für den Saisonverlauf wie das 2:1 gegen Borussia Dortmund am 18. Dezember. Aber von vorn: Trotz der Auftaktniederlage gegen Augsburg legten die Unioner insgesamt einen starken Saisonstart hin. Nach vier Siegen und vier Unentschieden – darunter unter anderem ein 4:0 gegen Mainz 05 und Unions 5:0 Bundesliga-Rekordsieg gegen Arminia Bielefeld – grüßten die Eisernen nach dem 9. Spieltag von einem Europa League-Platz. Es folgte Anfang Dezember die Derby-Niederlage gegen Hertha BSC, bei der sich zu allem Überfluss auch noch Max Kruse verletzte. Die Welt schrieb danach von einer Hiobsbotschaft. Der "Tagesspiegel" nannte den Ausfall den "Worst Case" und prophezeite den Köpenickern schwere Wochen. Angesichts der noch folgenden Hinrundenspiele – unter anderem gegen die Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig – gingen viele von einem Ende des Höhenflugs aus. Vier sieglose Spiele in Serie vor dem Aufeinandertreffen mit dem BVB schienen die Kritiker zu bestätigen. Stattdessen sicherten sich die Unioner mit dem 2:1-Heimsieg den sechsten Platz. Kapitän Christopher Trimmel kommentierte danach schmunzelnd: "Wir sind voll im Soll."

Oliver Ruhnert stellte einen starken Kader zusammen

Zwar musste Mannschaft danach noch neun Spiele auf Kruse verzichten und doch hielt sich Union stets in der oberen Tabellenhälfte. Das war nicht selbstverständlich – obwohl er nur in 56 Prozent aller gespielter Minuten auf dem Platz stand, ist Max Kruse mit elf Toren und sechs Vorlagen Unions bester Torschütze und Topscorer. Es liegt also nahe zu sagen, dass der Königstransfer des letzten Sommers Union Berlins wichtigste Verpflichtung vor der zweiten Bundesligaspielzeit war. Aber den Erfolg nur auf Kruse zu reduzieren, wird der Mannschaft keinesfalls gerecht. Sage und schreibe 13 externe Neuzugänge verpflichtete Manager Oliver Ruhnert vor und während der Saison 2020/21. Damit bescherte er Trainer Urs Fischer einen breiten Kader, der gerade in der Offensive viele Ausfälle abfangen konnte. Sinnbildlich für Ruhnerts Arbeit ist Innenverteidiger Robin Knoche. Er kam ablösefrei, stand jedes Spiel in der Startelf und bereicherte die Mannschaft in jeder Hinsicht. Besonders zwei Szenen aus der Saison verdeutlichen seinen großen Wert. Mit einer akrobatischen Klärungsaktion rettete er den Unionern am vorletzten Spieltag den Punkt. Seine Verpflichtung erlaubte über die ganze Saison mehr Risiko im Offensivspiel, weil Knoche eine stabile Absicherung bot. Aber auch mit dem Ball verstärkte er sein Team. Am deutlichsten wurde das im Hinspiel gegen Werder Bremen, als Knoche mit einem Flachpass in die Spitze Bremens gesamtes Mittelfeld und Abwehr überspielte und ein wichtiges Tor einleitete.

Urs Fischer hat Unions Fußball neu erfunden

Knoches Pass auf den flinken Sheraldo Becker symbolisiert zu gleich eine weitere Neuerung im Spiel der Köpenicker. Tugenden wie Einsatz und Wille, sowie starke Standards blieben wichtige Waffen. Dazu gelang es Urs Fischer, seiner Mannschaft fußballerisch ein neues Gesicht zu geben. Mit dem Abgang des Zielspielers Sebastian Andersson entwickelte sich Unions Fußball weiter. Anstatt im Spielaufbau auf viele hohe Schläge in die Spitze und Zweikampfhärte bei zweiten Bällen zu setzen, lies Fischer seine Mannschaft geordnet mit flachen Pässen aus der Abwehr ins Mittelfeld aufbauen. Das versuchten die Unioner schon nach der Coronapause im Mai 2020 vermehrt, die Verpflichtung von Kruse half dabei diese Ansätze zwingender zu gestalten. Gerade im letzten Drittel gelang in diesem Jahr deutlich häufiger der entscheidende Platz, um Torchancen zu kreieren. Auch weil in Kruses Abwesenheit Akteure wie Marcus Ingvartsen und Sheraldo Becker spielerisch glänzten. Sinnbildlich für diesen Shift im Spiel der Eisern ist auch Robert Andrich. Während er in seiner ersten Saison hauptsächlich durch harte Zweikämpfe und viele gelbe Karten auffiel, glänzte der Mittelfeldspieler im zweiten Jahr bei Union im Kombinationsspiel im Mittelfeld, als Passgeber in die Spitze und gefährlicher Distanzschütze. In seiner persönlichen Statistik wurden in diesem Zeitraum aus einem Tor und elf gelben Karten im Vorjahr fünf Tore und nur fünf gelbe Karten in der gerade beendeten Runde.

Den sportlichen Erfolg begleiteten Kontroversen

All das ermöglichte den Unionern eine der erfolgreichsten Saisons der Vereinsgeschichte. "Wahnsinn" nannte Fischer den Ausgang, nachdem Kruse in allerletzter Minute die Teilnahme am Europapokal eintütete. Ähnlich beschrieben allerdings auch viele die Feierlichkeiten nach dem sportlichen Triumph, als sich auf dem Parkplatz der Alten Försterei tausende Fans sammelten, die Corona-Abstände nicht einhielten und ohne Masken mit der Mannschaft feierten. Auch hier kann man eine Parallele zum Saisonverlauf ziehen. Union suchte bereits seit Beginn der Pandemie-Maßnahmen mit besonders großem Nachdruck nach Wegen, die Fans zurück ins Stadion zu bekommen. Bereits als der Verein im vergangenen Oktober trotz steigender Inzidenzen Zuschauer empfangen wollte, hagelte es Kritik. Es folgte die Diskussion um Florian Hübner, dem nach dem Hinspiel gegen Leverkusen rassistische Äußerungen vorgeworfen wurden. Der Verein stellte sich hinter den Spieler, später wurde bekannt, dass sich Hübner und der Leverkusener Amiri ausgesprochen hatten. Weil sich Union bemühte, den Fall hinter geschlossenen Türen zu klären, wurde dem Klub auch hier seine Kommunikation zum Vorwurf gemacht. Wahrscheinlich haben diese Debatten dem 1. FC Union einige Sympathien gekostet. Auch wegen des sportlichen Erfolgs wird das vielen Eisernen egal sein. Angesichts der anstehenden Europareise kann man nur hoffen, dass ihre Feierlichkeiten bald wieder regulär stattfinden dürfen.

