Der Jubel am 25. Mai 1991 war grenzenlos – allerdings nicht bei den Spielern und Fans aus Brandenburg an der Havel, sondern bei deren Gegnern. Am letzten Spieltag der allerletzten DDR-Oberliga-Saison 1990/91 empfing Rot-Weiß Erfurt den BSV Stahl Brandenburg. Stahl brauchte einen Sieg, um sich als Sechster in der Tabelle für die künftige gesamtdeutsche 2. Bundesliga zu qualifizieren. Erfurt musste ebenfalls gewinnen, um sich als Dritter nicht nur für die zweite Liga, sondern auch für den UEFA Pokal zu qualifizieren.

Es waren wilde Zeiten im DDR-Fußball. Viele der Top-Spieler, darunter Matthias Sammer und Ulf Kirsten, hatten ihre Vereine nach der Wende längst gen Westen verlassen. Die Ost-Klubs spielten in der Saison 1990/91 nicht nur die letzte Meisterschaft in der sich während der Saison aufgelösten DDR aus, sondern buhlten vor allem um die begehrten Plätze im künftigen deutschen Profifußball. Zwei DDR-Mannschaften sollten in die erste Bundesliga eingegliedert werden und weitere sechs in die zweite Liga. "Es war eine Schicksalssaison", erzählt Friedhelm Ostendorf, der heutige Vorstandsvorsitzende des FC Stahl Brandenburg, dem Nachfolgeverein des BSV Stahl. "Die Frage war: Wie geht man aus der Saison raus? Ist man am Ende in der Bundesliga oder geht man in die zweite Liga?"

Ostendorf war damals als Fan mit dabei. Seinen Stammplatz hatte er neben dem Stadionsprecher-Häuschen im Stadion am Quenz. In einem gebundenen Buch sammelte er damals fast alle Zeitungsberichte über den Stahlarbeiter-Verein aus Brandenburg an der Havel. "Zur Saison-Halbzeit waren wir Vierter, punktgleich mit dem Zweiten, Dynamo Dresden", erzählt er von dieser schicksalhaften Zeit für den Verein. Doch Ostendorf musste mit ansehen, wie Stahl den Saisonendspurt vergeigte. An jenem 25. Mai – dem letzten Spieltag der letzten Oberliga-Saison – verloren die Brandenburger gegen Erfurt trotz Halbzeitführung mit 1:2 und rutschten in der Abschlusstabelle auf Platz acht ab. Die direkte Qualifikation für die zweite Liga war dahin. "Gewinnt man das Spiel, geht man als Vierter hinter Rostock, Dresden und Halle ins Ziel", erinnert sich Ostendorf.