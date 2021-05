Christian Benbennek ist zufrieden. "Die Jungs ziehen toll mit", sagt der Trainer des BFC Dynamo vor dem Landespokal-Halbfinale am kommenden Samstag gegen Viktoria Berlin (ab 11.55 Uhr im Livestream auf rbb24.de und bei Facebook). Und das, obwohl die Mannschaft wichtige Abgänge zu verzeichnen hat.

So wechselte etwa Top-Scorer Benjamin Förster (sechs Tore, drei Vorlagen in neun Spielen) zum Liga-Konkurrenten ZFC Meuselwitz. Zuletzt gab auch Kapitän Ronny Garbuschewski bekannt, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Im Pokalspiel gegen Viktoria fehlt der 139-fache Drittligaspieler jedoch ohnehin verletzungsbedingt. Und dennoch, so Trainer Benbennek gegenüber rbb|24: "Wir haben die Chance, mit zwei Siegen in die erste Runde des DFB-Pokals einzuziehen. Das ist eine Riesen-Motivation für alle. Jetzt haben wir ein richtiges Brett vor uns und wir hoffen, wir können es zu einem richtigen Pokalfight machen."

Dieses "Brett" hört auf den Namen Viktoria Berlin und ist nach elf Siegen aus elf Spielen zum Meister der abgebrochenen Saison in der Regionalliga-Nordost gekürt worden. Immerhin, so Benbennek angesichts des bis dahin absolvierten Pensums: "Wir zählen nicht zu den elf Mannschaften, die sie geschlagen haben." Der jedoch auch findet: "Wir können schon sagen, dass wir krasser Außenseiter sind in diesem Spiel." Eine Einschätzung, an der wohl auch der Viertelfinal-Auftritt der Viktoria ihren Anteil hat. Er habe das Spiel gegen Tennis Borussia (3:0 für Viktoria) gesehen. Viktoria habe "hochverdient und souverän gewonnen. Von daher scheint es nahtlos so weiterzugehen, wie sie auch in der Liga gespielt haben."