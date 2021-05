Dieser Pokalkracher hätte am Sonntag einige tausend Fußball-Fans in das Stadion der Freundschaft gelockt (ab 14 Uhr im Livestream bei rbb|24 und im rbb Fernsehen). Der FC Energie Cottbus spielt im Halbfinale des Brandenburg-Pokals gegen den SV Babelsberg 03. Noch immer dürfen aber keine Fans ins Stadion, was der Vorfreude auf dieses Duell aber keinen Abbruch tut. Denn immerhin wird überhaupt gespielt.

Als nach jeder Menge Hickhack Mitte April endlich klar war, dass zumindest der Landespokal in Brandenburg einigermaßen sportlich entschieden wird, hatten plötzlich auch die Spieler in Cottbus und Babelsberg wieder ein Ziel. Nach einer monatelanger Zwangspause konnten sie wieder auf ein "echtes Fußballspiel" hinarbeiten. Seit November ging in der Regionalliga Nordost nichts mehr. Die Teams trainierten zum Teil noch nicht einmal. Erst Ende Januar stieg zum Beispiel der FC Energie wieder in das Training ein. Doch nach mehreren Corona-Fällen im Team folgte im März die nächste Zwangspause und im April verabschiedete sich dann auch noch Coach Dirk Lottner. Langweilig war es also in den vergangenen Monaten in der Lausitz nicht. "Am Ende müssen wir das beste aus der Situation machen", beschreibt Torwart Toni Stahl die Lage beim FCE.