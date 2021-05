Nur Platz vier für das Aushängeschild des deutschen Rudersports. Ein Aushängeschild, dessen Ergebnisliste sich ansonsten liest wie der Binärcode eines defekten Computer-Programms: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 lauteten die Platzierungen der letzten sieben Wettkämpfe vor der EM in Italien. Sauer selbst ist mit dem Deutschland-Achter seit 2009 allein sechsmal Weltmeister, einmal Olympiasieger (2012 in London) und einmal Olympia-Zweiter (2016 in Rio de Janeiro) geworden. Er weiß, wovon er redet. Dabei zehrt er nicht nur von seinem reichlichen Erfahrungsschatz. Steuermänner gelten zudem gemeinhin als eine Art zweiter Trainer im Boot.

Sauers Kritik der EM-Vorbereitung nun richtete sich sowohl an die Planung und Organisation des Verbandes, aber auch an die Trainingsgestaltung. Zumindest die wurde inzwischen grundlegend umgestellt. So sagt Schlagmann Hannes Ocik (29): "Immer Umfang, Umfang, Umfang. Und dann ging irgendwann ein bisschen die Qualität verloren. Das haben wir in den letzten Wochen nochmal ein bisschen geändert, haben doch mehr auf die Qualität gesetzt. So dass wir, wenn wir Einheiten auf dem Wasser hatten, wirklich schnell gerudert sind."

Mit Erfolg. Vor dem Finallauf des Ruder-Weltcups in Luzern am Sonntag (13:14 Uhr) demonstrierte der Achter im sogenannten Bahnverteilungsrennen am Freitag alte Stärke. Platz eins vor Europameister Großbritannien. Ein Resultat, das Bundestrainer Uwe Bender (62) mit Wohlwollen registriert: "In Varese lagen wir 2,4 Sekunden hinten, jetzt sind es 0,2 Sekunden, die wir vorne sind. Das ist positiv. Die Veränderungen, die wir nach der EM vorgenommen haben, scheinen richtig gewesen zu sein."