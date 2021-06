Dabei gelang den Berlinern ein beeindruckender Start-Ziel Sieg. Sie gingen direkt zu Spielbeginn in Führung und gaben diese bis zum Schluss nicht ab. Nur Mitte des dritten Viertels und in den Schlussminuten musste Alba um seinen Vorsprung zittern.

Alba Berlin hat seinen Deutschen Meistertitel im Basketball verteidigt. Mit 86:79 gewann das Team am Sonntag das vierte Spiel gegen den FC Bayern in München und entschied damit die Final-Serie für sich.

Alba Berlin ist in der Finalserie um die Deutsche Basketball-Meisterschaft wieder in Führung gegangen. Der Titelverteidiger gewann das dritte Spiel der Serie in München mit 81:69. Alba hat damit am Sonntag bereits die Chance, seinen Meistertitel zu verteidigen.

Alba siegt in München und führt wieder in der Finalserie

Alba trat, wie schon im dritten Spiel der Serie, ohne Spielmacher Peyton Siva an. Für ihn stand erneut Christ Koumadje im Kader und direkt in der Starting Five. Der 2,21 Meter große Center war ein wichtiger Faktor im Spiel am Samstag, als Alba vor allem unter den Körben den Münchenern überlegen war.

Eine solche Wahl zu haben, würde sich der Münchener Trainer Andrea Trincchieri derzeit wohl wünschen - die Bayern haben so viele Verletzte, dass die verbliebenen Top-Spieler nahezu dauerhaft auf dem Parkett stehen. In der eng getakteten Final-Serie wurde das von Spiel zu Spiel ein Faktor. Alba zeigte sich zu Beginn der Partie stark und spielfreudig. Schnell legte der Titelverteidiger einen kleinen Lauf hin - zog erst auf 6:0, später auf 13:3 davon.

Die Berliner erwischten einen optimalen Start ins vierte Spiel der Serie. In München erspielten sie sich schnell einen zehn Punkte Vorsprung (13:3). Diese Führung baute das Team von Aito Garcia Reneses bis zum Ende des ersten Viertels sogar noch aus (21:9). Die Gastgeber kamen bis zur Halbzeit zwar besser ins Spiel und verkürzten, aber Alba hielt dem Bayern-Druck stand, angeführt von einem überragenden Jason Granger, der schon zur Pause bei 13 Punkten stand. Mit einer 38:30-Führung gingen die Albatrosse in die Halbzeit. Danach entwickelte sich rasch ein engeres Spiel, in dem Alba bis ins Schlussviertel kontant einen knappen Vorsprung halten konnte. Mit 58:52 ging es in die letzten zehn Minuten der Partie. Die Berliner hatten an diesem Nachmittag in der Münchener Halle immer die richtige Antwort auf Druckphasen der Bayern.

