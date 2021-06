Es ist eine Position, die der 53-jährige Dufner in dieser Form noch nie bekleidet hat. Aber: Er hat jahrelange Erfahrung als Sportdirektor und zuletzt Spielerberater bei der Arena11-Sports-Group, die zahlreiche internationale Top-Spieler vertritt. Überzeugende Referenzen für Bobic: "Er hat einen überragenden Job gemacht bei 1860 München und in Freiburg. In Hannover ein bisschen schwieriger gehabt, aber da ist es auch nicht so einfach - das weiß man ja auch." Noch wichtiger als der Rück- ist Bobic aber der Ausblick: "Er kommt nicht umsonst hierher. Auch er will was erreichen. Angetrieben von dem Ehrgeiz, besser werden zu wollen."

"Ich weiß, was er kann", sagt Fredi Bobic über Dirk Dufner. Seit 25 Jahren kennen sich die beiden - mehr als das: Sie sind befreundet. Und auch die berufliche Wertschätzung ist groß. So lobt Bobic: "Er hat ein unfassbar großes Netzwerk, ist ein fleißiger Arbeiter und loyal." Diese Eigenschaften soll Dufner nun bei Hertha BSC einbringen. "Er wird Strukturen im Bereich Kaderplanung und Scouting bauen", so Bobic.

Dufner zur Seite stehe "noch ein Top-Mann", so Bobic. Die Rede ist von Babacar Wane. Bei Hertha wird er zum Chef-Scout. Es ist ein Feld, in dem der 56-Jährige seit vielen Jahren angestellt ist. Bobic holte Wane nach gut neun Jahren im Breisgau 2019 vom SC Freiburg nach Frankfurt. Bei den Hessen arbeitete er unter dem - bei der Eintracht sehr geschätzten und inzwischen beförderten - Ben Manga. Auch für Wane selbst bedeutet der Wechsel einen beruflichen Aufstieg: In Berlin soll er nun selbst die Führungsrolle im Scouting-Bereich übernehmen.

In der Familie Thiam ist man vom Wechsel des Vaters Pablo zu Hertha BSC noch nicht restlos überzeugt. "Er hat zu mir gesagt: 'Papa, du tauschst Champions League mit Abstiegskampf - was soll das?'", erzählt der 47-Jährige in der "B.Z." von der Reaktion seines achtjährigen Sohnes. Doch Thiam selbst hat sich gut überlegt, nach fast zwei Jahrzehnten beim VfL Wolfsburg nach Berlin zu wechseln und den Chefposten in der Nachwuchsakademie der Niedersachen gegen den in der Hauptstadt einzutauschen. Nun in einer Doppelspitze mit Benjamin Weber.

"Nach vielen Jahren in Wolfsburg freue ich mich sehr auf die Aufgabe bei Hertha BSC. Das ist eine spannende Herausforderung, die ich mit großer Lust und mit einem großartigen Team meistern möchte", wird er in der Wechsel-Mitteilung zitiert. Der 311-fache Bundesliga-Spieler kommt - wie sein neuer Vorgesetzter Fredi Bobic - in die (Wahl-)Heimat. Seine Familie lebt in Berlin. Bei Hertha freut man sich auf Thiam: "Mit seiner Erfahrung, aber auch seinen Ideen und frischem Input wird Pablo unsere Fußball-Akademie bereichern und in die Zukunft führen", so Bobic.