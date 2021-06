Den Klassiker können deutsche Fans nur live im Londoner Wembley-Stadion sehen, wenn sie in Großbritannien, Irland oder auf den Inseln Isle of Man, Guernsey und Jersey wohnen. Das geht aus einer internen Mail des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin heißt es, dass die Europäische Fußball-Union Uefa Tickets für die Partie in London nur Anhängern anbieten könne, deren Wohnsitz in der sogenannten Common Travel Area liege. Der Grund dafür sind dem Schreiben zufolge die Einreisebestimmungen nach Großbritannien wegen der Corona-Pandemie.

Laut englischen Medien sollen den beiden Verbänden jeweils etwa 10.000 Tickets zur Verfügung gestellt werden. Es werde allerdings erwartet, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nur 2.000 in Anspruch nimmt und diese an in England lebende Deutsche verkauft. Rund 300.000 Deutsche leben in Großbritannien, etwa 50.000 davon im Großraum London.



Die Regeln für in Deutschland lebende Fans sind klar: Vor der Einreise wird ein negativer PCR-Test benötigt, ebenso an Tag zwei und fünf nach der Ankunft. Erst dann kann bei negativen Ergebnissen die Quarantäne frühzeitig beendet werden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen können hohe Geld- oder sogar Gefängnisstrafen drohen. "Fans mit Eintrittskarten, die zu einem Spiel reisen, das vor dem Ende der Quarantänezeit stattfindet, wird der Zutritt an der Grenze nicht gestattet", teilte die deutsche Botschaft in Großbritannien mit.