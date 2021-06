Sie sind Mitfavorit bei dieser EM. Die Engländer haben viel Talent in der Breite. Wenn der Knoten bei Harry Kane mal platzt, wird es interessant. Hinten stehen sie auch sehr gut. Sie sind gereift, seit Russland (WM 2018, Anm. d. Red.), wo sie bis ins Halbfinale kamen. Die Hoffnungen bei den Engländern sind entsprechend groß, aber wie bei uns Deutschland gibt es in England auch immer etwas zu bemängeln und zu nörgeln (lacht).

Erst überraschte Jürgen Klinsmann Mitte Februar alle - Verein inklusive - mit seinem Rücktritt via Facebook. Dann schoss er in einem internen Protokoll, das doch öffentlich wurde, scharf gegen die Verantwortlichen von Hertha BSC. Nun entschuldigt er sich.

Auch was Jogi Löw angeht, spürt man eine Negativität in Deutschland. Wie schätzen Sie sein Wirken der letzten Jahre ein?

Wir Deutschen haben immer die Tendenz, einige Dinge im Tagesgeschehen aus den Augen zu verlieren, vor allem den Gesamtüberblick über Jogis 15 Jahren als Bundestrainer, in denen er Weltmeister geworden ist und in fast allen Turnieren bis ins Halbfinale kam. Das ist eine fantastische Bilanz. Natürlich war Russland eine große Enttäuschung, danach noch die Nations League und dann das 0:6 gegen Spanien. Das hätte nicht sein müssen. Aber im Großen und Ganzen hat Löw eine fantastische Arbeit gemacht und das weiß die Mannschaft auch und wird alles tun, dem Jogi einen ganz tollen Abschied zu geben. Und es ist ja immer so, wenn einer mal weg ist, dann sehen wir immer das Positive im Nachhinein.

Nach dem plötzlichen Ende bei Hertha ist es etwas ruhiger um Ihre Person geworden. Wann sehen wir Jürgen Klinsmann mal wieder auf dem Trainerstuhl?

Der Plan ist, irgendwann wieder eine Mannschaft zu übernehmen – ob das jetzt ein Verein oder eine Nationalmannschaft ist. Vielleicht tut sich jetzt was während der Europameisterschaft, dass die ein oder andere Mannschaft Bedarf hat. Vielleicht auch in Südamerika: Wäre das Abenteuer Berlin nicht gekommen, wäre ich zu 98 Prozent Nationaltrainer von Ecuador geworden. Die Fußballwelt ist so verrückt, da passieren Dinge über Nacht – ob sie dann gut oder schlecht sind, das sei mal dahingestellt (grinst). Irgendwann schmeißt man sich dann wieder in ein Abenteuer, ohne zu wissen, ob es passt. Berlin hat nicht gepasst. Das ist aber auch das Schöne am Fußball, dass man nie weiß, was passiert.