Start am Mittwoch

Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird aller Voraussicht nach vor Zuschauern in die Vorbereitung auf die kommende Saison starten. Wie die Charlottenburger am Freitag mitteilten, werden zum ersten Training am Mittwoch um 15 Uhr rund 300 Fans im Hanns-Braun-Stadion zugelassen.

Im Online-Shop können Mitglieder mit Dauerkarten der Saison 2019/20 ab Samstag Tickets für den Trainingsauftakt buchen. Einen Tag nach dem Auftakttraining ist ein Trainingslager in Neuruppin geplant. Offen ist noch, ob Rückkehrer Kevin-Prince Boateng am Auftakttraining teilnehmen wird. Boateng ist während der Fußball-Europameisterschaft als Experte im Ersten im Einsatz.