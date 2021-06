EM-Übertragung in Berlin - Deutschland-Fans beim Public Viewing fast im siebten Himmel

19.06.21 | 22:34 Uhr

Coronabedingt gab es kein Public Viewing am Brandenburger Tor. Doch die Lockerungen ließen in Berlin zur Partie Portugal-Deutschland Events mit bis zu 1.000 Fußballfans zu. In der Kulturbrauerei herrschte Glücksseligkeit. Von Georg-Stefan Russew



Riesige Public-Viewing-Veranstaltungen suchte man am Samstag zum EM-Spiel Portugal-Deutschland in der Hauptstadt vergebens. Allerdings hatte der Senat Events mit bis zu 1.000 Menschen zugelassen. Davon machten einige Locations Gebrauch, wie beispielsweise der Prater in der Kastanienallee im Prenzlauer Berg oder der Sodaclub in der Kulturbrauerei, der Luftlinie nur wenige hundert Meter entfernt liegt. Viele Berliner Fußballfans reagierten hocherfreut. "Endlich zieht wieder ein Stück Normalität ein. Anderthalb Jahre konnte ich nirgends hin. Jetzt habe ich das Deutschlandspiel mit ganz vielen anderen Fußballfans genießen können", sagt der Christopher Heese nach dem 4:2-Sieg der DFB-Elf.



Fußballfans in Hochstimmung nach dem Lockdown

Heese war mit vielen Freunden und seiner amerikanischen Verlobten in die Kulturbrauerei gekommen. Zünftig trugen fast alle Deutschlandtrikots oder hatten sich die Deutschland-Farben auf die Wangen geschminkt. "Es war so herrlich, so wieder unter Menschen zu sein", betont Heese. Allerdings vergaßen viele der 1.000 Fußballfans im Freudentaumel des Deutschland-Siegs die Abstandsregeln. Viele lagen sich bei den deutschen Toren in den Armen. Allerdings gab es auch Auflagen für den Zutritt zur Public-Viewing-Area des Sodaclubs: Nur gegen Vorlage eines aktuellen Negativtests plus Check-in per Luca-App wurde Einlass gewährt.

Sodaclub veranstaltet bis EM-Ende Public Viewing

Der Sodaclub, als Veranstalter einer der größten Berliner Public-Viewing-Areas, hatte sich kurzfristig entschieden, den Innenhof der Kulturbrauerei mit riesiger Leinwand auszustatten und Bierbänke aufzustellen. "Finanziell lohnt sich das für uns nicht wirklich - es ist aber ein Lebenszeichen, dass wir nach anderthalb Jahren Corona-bedingter Schließung noch da sind", sagte Sodaclub-Geschäftsführer Frank Isenthal dem rbb. Isenthal hatte den Innenhof absperren lassen, damit er garantieren konnte, dass nur Getestete und Geimpfte in den Innenhof kamen. Das will er bis EM-Ende so durchziehen. "Die Videowall ist so lange gebucht. Wir hoffen natürlich, dass Deutschland im Turnier noch sehr weit kommt", sagt Isenthal.

Auch nachdenkliche Fans

Obwohl sich viele über so viel Freizügigkeit freuten, reagierten einige Fußballfans auch verunsichert, so wie der in Berlin lebende Portugiese Tiago Silva. Es seien so viele Menschen da. Hoffentlich gehe das gut, unterstreicht er. Man habe nach dem Lockdown immer so ein komisches Gefühl, wenn auf einmal so viele Menschen zusammenkämen. Kristin, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, merkt an, dass kaum einer Maske trüge, wenn die Fans ihre Sitzplätze verließen. Jedenfalls seien alle in der Sodaclub-Area negativ getestet. Das gebe ihr dann doch ein Gefühl der Sicherheit.

Doch bei den vielen deutschen Toren verflogen schnell alle Bedenken. Schnell bilden sich Sprechchöre. "Super Deutschland", hieß es da, oder: "Oh, wie ist das schön."

Fans hoffen auf noch viele Public-Viewing-Moment

Für Heiko Gaekel und seine Frau ist es Gänsehautstimmung pur. "Das ist so toll, dass Deutschland gewonnen hat, dass wir hier mit so vielen Menschen nach dem Lockdown gemeinsam Fußball gucken konnten - das geht mir schon unter die Haut", sagte der 65-Jährige dem rbb. Seine Investition habe sich übrigens bezahlt gemacht. "Ich habe für meine Frau und mich die aktuellen DFB-Trikots gekauft", sagt er. Die alten, die noch drei Sterne für drei gewonnene Weltmeisterschaften hatten, hätten ihm in letzter Zeit nur schlechte Spiele der DFB-Elf beschert. "Jetzt mit den vier Sternen auf der Brust läuft der Laden. Wir werden noch viele Spiele jetzt hier im Sodaclub sehen können", sagt Gaekel und gibt seiner Frau einen Kuss. Da sei man als Fußballfan fast im siebten Himmel. Sendung: Inforadio, 19.06.2021, 21:00 Uhr