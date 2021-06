Am Samstag beginnt in Brest die diesjährige Tour de France. Weil sich die Favoriten in den vergangenen Monaten zurückgezogen haben, hat sich mittlerweile ein mit Stars besetztes Team in Vordergrund gefahren. Doch reicht das für den Toursieg? Von Lukas Scheid

Früher als gewohnt startet in diesem Jahr die Tour de France bereits in der letzten Juni-Woche. Wegen der Olympischen Spiele wurde das bedeutendste Straßenradrennen der Welt um eine Woche nach vorne verlegt.

Die 108. Tour de France startet am 26. Juni 2021 in Brest. Ursprünglich sollte sie in Kopenhagen beginnen, doch aufgrund der Terminkollision mit der Fußball-Europameisterschaft in der dänischen Hauptstadt, wurde der Tourstart in die Bretagne verlegt. 184 Fahrer aus 23 Teams fahren insgesamt 3.414,4 Kilometer verteilt auf 21 Etappen. Die letzte Etappe (18. Juli) endet wie immer in Paris .

Das bedeutet, dass sich die beiden heißesten Kandidaten zuletzt zurückgehalten haben und weder gegeneinander angetreten sind noch viel über ihre Form preisgegeben haben. Voigt erwartet dennoch den "großen Dreikampf" zwischen dem Team Ineos Grenadiers und den beiden Slowenen, Roglič und Pogačar.

Vierfacher Toursieger Chris Froome, der sich nach seinem Horrorcrash bei der Critérium du Dauphiné 2019 ein Jahr Auszeit gönnte, wird zwar in diesem Jahr auch wieder an der Tour de France teilnehmen, doch es gilt als unwahrscheinlich, dass er in den Titelkampf eingreifen kann. Der Berliner Maximilian Schachmann, der sich am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal zum deutschen Meister krönte, wird dagegen auf die Tour verzichten, um sich auf die Olympischen Spiele in Tokio vorzubereiten.

Der gebürtige Eisenhüttenstädter Roger Kluge dagegen wird die Tour fahren. Allerdings wird der Sprinter nicht selbst um Etappensiege kämpfen, schätzt Jens Voigt. Stattdessen wird Kluges Rolle darin liegen, Caleb Ewan, den Top-Sprinter in seinem Team zum Erfolg zu verhelfen. "Roger wird ganz großen und entscheidenden Anteil daran haben, dass Ewan ein oder zwei Etappen gewinnen wird", sagt Voigt. Er vergleicht Kluges Rolle mit dem Motor eines Autos, den man zwar nicht sieht, ohne den man aber nicht von A nach B käme. In Tokio wird Kluge ebenfalls an den Start gehen, allerdings nicht auf der Straße, sondern auf der Bahn, wo der Brandenburger 2008 bereits olympisches Silber holte.