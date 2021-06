Am Samstag startet das Berliner Rasen-Tennisturnier in seine Premiere. Zum ersten Mal seit 2008 geht es im Steffi-Graf-Stadion um Ranglistenpunkte. Das hat der Tennis-Standort auch Barbara Rittner zu verdanken. Die Turnierdirektorin ist bestens vernetzt in der Szene.

"Ich bin jetzt eine Woche wieder im Training in der Vorbereitung auf Rasen und freue mich auf die nächsten Wochen. Auf das Ziel Wimbledon, aber auch auf die zwei deutschen Turniere", sagte Kerber. In der kommenden Woche wird sie in Berlin beim neuen Turnier "bett1open" aufschlagen, anschließend in Bad Homburg.

Das Turnier in Berlin startet morgen in die Hauptrunde, dort wird Angelique Kerber zunächst gegen eine Qualifikantin spielen. In der zweiten Runde könnte sie auf die Deutsche Andrea Petkovic oder die ehemalige Weltranglisten-Erste Viktoria Azarenka treffen. Für Kerber geht es auch darum, die Enttäuschung von den French Open abzuschütteln. In Paris war sie in der ersten Runde an der Weltranglisten-139. Anhelina Kalinina gescheitert. Danach habe sie "ein paar Tage gebraucht, um wieder klare Gedanken zu fassen", gestand Kerber.