Hertha-Rückkehrer Kevin-Prince Boateng - "Berlin ist definitiv meine letzte Station"

imago images/Jan Huebner Audio: Inforadio | 02.07.2021 | Dennis Wiese | Bild: imago images/Jan Huebner

02.07.21 | 15:24 Uhr

Nach 14 Jahren ist Kevin-Prince Boateng zurück bei Hertha BSC. Der Berliner soll der jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung helfen, freut sich auf seine Rückkehr ins Olympiastadion und will in der Hauptstadt auch seine Karriere beenden.



Manches ist immer noch so wie damals, als Kevin-Prince Boateng Hertha BSC 2007 verließ. "Zecke ist noch da", sagt der 34-Jährige über Co-Trainer Andreas "Zecke" Neuendorf und lacht. 14 Jahre später ist auch der Stürmer zurück in seiner Heimat. Und er will etwas zurückgeben - dem Verein und der Stadt. Boateng kennt die Philosophie des Vereins und soll Hertha mit seiner Erfahrung vor einer weiteren schwierigen Saison bewahren. Trotz zahlreicher Stationen im Ausland und großer Erfolge sieht er sich als ein Teil der großen Mannschaft. "Ich bin hier nicht hergekommen und sage: Ich bin Prince Boateng, der Chef. Ich muss jedes Spiel spielen", erklärte er in einer Medienrunde am Freitag. Nach vielen Jahren des Reisens will er zu Hause zur Ruhe kommen, sich in Berlin sogar eine Wohnung kaufen und auch hier seine Karriere beenden. Nach den ersten Trainingseinheiten mit Hertha BSC spricht er außerdem über ...



... seinen ersten Eindruck:

Es ist eine junge Truppe, die braucht Führung. Das wusste ich auch schon vorher und da freue ich mich drauf.



... seine Rolle und Aufgabe als Führungsspieler:

Es kommt immer darauf an, was für ein Charakter in der Mannschaft steckt. Ich glaube, die Jungs brauchen Hilfe. Sie sind alle jung und hatten letztes Jahr eine sehr schwierige Saison. Am Ende haben sie das stark gemacht und Charakter gezeigt. Aber in diese Situation wollen wir natürlich nicht nochmal kommen und deswegen brauchen die Jungs vielleicht manchmal Hilfe von mir, vom Trainer oder von erfahrenen Spielern, die wissen, was man in welcher Situation machen muss. Das wird sich dann herauskristallisieren.



... seine Rückkehr zu Hertha BSC:

Wir arbeiten seit knappen fünf Jahren daran. Ich wollte schon vorher nach Hause kommen und habe jetzt auch gelesen, dass Pal mich vor vier Jahren haben wollte. Er hätte mich einfach anrufen können. (lacht) Aber es gab bei Hertha ein paar Köpfe, die das nicht so gesehen haben oder nicht daran geglaubt haben, dass es klappen könnte oder gut wäre. Daran hat es leider gehakt. Ich war schon vor fünf Jahren bereit, hierher zu kommen.

... den Ablauf des Wechsels

Wir haben vor anderthalb Jahren angefangen, intensiv mit Hertha zu reden, wo wir mit Preetz [Herthas ehemaliger Manager, Anm. d. Red.] Kontakt hatten. Der war aber nicht so überzeugt, was auch okay ist. Dann kam Fredi [Bobic, jetziger Geschäftsführer, Anm. d. Red.] und es war natürlich einfacher, weil wir uns sehr gut kennen. Er hat gesagt, es gibt eine Möglichkeit und dann ging es auch ganz schnell. Ich habe zu ihm gesagt: Ich habe einen Traum, mir nochmal dieses Trikot im Olympiastadion überzustreifen. Dann hat er gesagt, sie werden alles dafür tun, um diesen Traum wahrzumachen.

... seine Zukunftspläne in Berlin:

Ich habe vor, ein bisschen länger zu bleiben. Ich weiß nicht, wie lange es geht, aber es ist definitiv meine letzte Station. Ich habe keine Lust mehr rumzureisen.



... die Entwicklung von Hertha BSC:

Das Positive ist, dass sie sehr viel auf die Jugend bauen, sie ausbilden und ihnen die Chance geben, in jungen Jahren die große Bühne zu sehen. Das war früher nicht so. Wir mussten die Besten in ganz Deutschland sein, um mal die Chance zu haben, bei Hertha zu spielen. Das ist heute anders. Natürlich kommt damit auch etwas Negatives, denn du hast nicht immer die Erfahrung oder Durchschlagskraft auf dem Platz. Hertha hat gesagt, sie wollen in naher Zukunft in Europa spielen. Da brauchst du ein bisschen Erfahrung, Tiefe im Kader. Daran arbeiten alle.



... seine vielen Wechsel und wie ihn diese Zeit verändert hat:

Ich hatte nie Angst, etwas Neues zu machen. Gefühlt habe ich alle sechs Monate den Verein gewechselt. Ich bin auch müde, das muss ich ehrlich sagen (grinst). Ich habe Kulturen und Sprachen kennengelernt, bin erwachsener geworden und habe viele neue Freunde gewonnen. Dieses Rumreisen ist super schön, aber es schlaucht auch irgendwann. Man muss sich adaptieren. Das Glück haben wir als echte Berliner. Wir sind Chamäleons. Das sage ich immer zu meinem großen Bruder George. Wir können uns anpassen, wo auch immer die Reise hingeht. Da habe ich das Glück, dass ich ein Chamäleon bin. (lacht)



Sendung: Inforadio, 02.07.2021, 17:46 Uhr