Hertha BSC hat in Österreich den ablösefreien Neuzugang Stevan Jovetic vorgestellt. Der kreative Offensivspieler spricht fünf Sprachen und bringt seine Erfahrung aus diversen Spitzenmannschaften in den Kader. Einzig seine Verletzungsanfälligkeit wirft Zweifel auf. Von Till Oppermann

Mit dem 31-jährigen Jovetic lotste der neue Manager Fredi Bobic nun einen Stürmer nach Berlin, der in seiner Karriere quasi ausschließlich für Spitzenteams spielte. Er wisse um Herthas große Geschichte, erzählte Jovetic während seiner ersten Medienrunde nach seiner Ankunft im Trainingslager in Österreich pflichtbewusst: "Fredi hat mir das Projekt erklärt." Überzeugt hätten ihn auch Bobics Erfolge bei Eintracht Frankfurt.

Partizan Belgrad, AC Florenz, Manchester City, Inter Mailand, FC Sevilla und die AS Monaco: Stevan Jovetics bisherige Vereine klingen wie die Gegner auf einer erfolgreichen Reise durch den Europapokal Zwar erklärte Hertha-Boss Carsten Schmidt kürzlich über die Vereinsmedien, dass Stabilität in dieser Saison das einzige Ziel sei. Doch mittelfristig will sich Hertha BSC wieder im europäischen Wettbewerb etablieren.

Der erste Kontakt habe vor etwa einer Woche stattgefunden, erinnert sich Jovetic. Also ungefähr zur gleichen Zeit als sich der Abgang von Jhon Cordoba nach Krasnodar abzeichnete. Trainer Pal Dardai sieht Jovetic trotzdem nicht als Ersatz für den bulligen Kolumbianer: "Er ist mehr hängende Spitze, kein richtiger Stürmer. Er kommt lieber aus der Mitte, kann aber auch auf dem Flügel spielen", sagte der Ungar im österreichischen Leogang. Ein Blick in Jovetics Karriere-Statistik belegt diese Einschätzung: In 365 Pflichtspielen für seine Vereine gelangen ihm 103 Tore und 51 Vorlagen. Jeweils die Hälfte seiner Spiele bestritt er in der Sturmspitze und auf den Offensivpositionen dahinter.

Dardai freut sich deshalb auf zahlreiche Möglichkeiten, den Neuzugang einzusetzen. So plane er Jovetic in einem System mit Fünferkette entweder als alleiniger Zehner hinter zwei Spitzen oder als einen von zwei offensiven Mittelfeldspielern hinter einer Einzelspitze einzusetzen. Und auch auf den dünn besetzten Flügelpositionen soll der Montenegriner für Entlastung sorgen. Er wolle ihn von der linken Seite in einer Spielmacherrolle in die Mitte dribbeln lassen, erklärt Dardai. "Wenn das klappt, bin ich glücklich."

Dieser Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Jovetics Daten aus seiner letzten Saison in Frankreich sprechen für die Spielstärke des Neu-Herthaners. Mit durchschnittlich 43 Pässen in 90 Minuten spielte er häufiger ab als 98 Prozent der Stürmer aus Europas fünf besten Ligen. Seine Erfolgsquote dabei ist noch besser: Pro Spiel gelangen ihm durchschnittlich fast fünf erfolgreiche Pässe über mindestens zehn Meter in die Tiefe. Das ist ein besserer Wert als bei 99 Prozent der Vergleichsgruppe. Rein statistisch gesehen bekommt Hertha BSC also einen der kreativsten Stürmer Europas.