Beim Testspiel gegen den 1. FC Union feiert Fußball-Drittligist Viktoria Berlin am Mittwoch seinen offiziellen Umzug in den Jahn-Sportpark (live bei rbb|24). Ob der Aufsteiger auch den Saisonauftakt in knapp zwei Wochen in seiner neuen Heimspielstätte bestreiten kann, ist jedoch noch nicht endgültig gesichert.

"Ich habe fast eine Standleitung nach Frankfurt", sagte Geschäftsführer Peer Jaekel auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Er hoffe darauf, in dieser Woche das Okay vom Deutschen Fußball-Bund zu erhalten.



Die Lichterfelder empfangen am 25. Juli um 14 Uhr die Viktoria aus Köln.