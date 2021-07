Für rund 20 Millionen Euro - So wird das Olympiastadion vor der EM 2024 modernisiert

Bild: imago images/Andreas Gora

11.07.21 | 11:49 Uhr

Die paneuropäische Fußball-EM ist am Sonntag Geschichte. Die nächste findet 2024 in Deutschland statt - mit mindestens sechs Partien in Berlin. Das Olympiastadion wird dafür modernisiert. Wie genau, erklärt Geschäftsführer Timo Rohwedder.

rbb|24: Das Land Berlin hat sich gegenüber dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu umfangreichen Leistungen verpflichtet, um Gastgeber für die EM 2024 zu werden. Welche Umbaumaßnahmen sind denn nötig? Timo Rohwedder: Das ist eine ganze Reihe an Maßnahmen, die für die EM 2024 umgesetzt werden. Erstmal freuen wir uns, dass das Land Berlin dafür ein Budget zur Verfügung gestellt hat. Wo fange ich an, wo höre ich auf ...? (lacht)

Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH | Bild: imago images/Eventpress

Was wird sich denn verändern, was für die Fans sichtbar ist - also was das Stadionerlebnis betrifft? Das Stadionerlebnis wird dadurch verbessert, dass wir spätestens zur EM 2024 im gesamten Stadion WLAN anbieten. Wir werden zudem im Bereich des sogenannten Digital Signage [digitale Beschilderung; Anmerkung der Red.] Information und Entertainment über zusätzliche Monitore und dergleichen liefern. Der Komfort wird durch zusätzliche Zuschauertoiletten gesteigert. Natürlich werden wir auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen die Möglichkeit zur Teilhabe verbessern. Das betrifft zum Beispiel die Wegeführung, die Absenkung von Kioskfenstern oder die Erhöhung der Zahl behindertengerechter Toiletten.

Wird sich auch bei der Sicherheit etwas tun?

Unsere Eingangsanlagen werden zum Beispiel mit mannshohen Drehsperren ausgerüstet. Zudem wird auch die Kameratechnik modernisiert.

Es heißt. das Stadion soll energetisch nachhaltiger werden. Was bedeutet das konkret? Noch in diesem Jahr wird Photovoltaik auf unserem Stadiondach installiert. Wir werden zusätzliche Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge schaffen. Und es wird Projekte zur Reduzierung von Energieverbräuchen geben - zum Beispiel Wärmerückgewinnungsanlagen in den Belüftungseinrichtungen.

Da geht es also darum: Welche Emissionen können eingespart werden? Absolut. Ein sehr großes Projekt in diesem Zusammenhang haben wir ja bereits im vergangenen Jahr umgesetzt mit der Umrüstung unserer Architekturbeleuchtung und des Flutlichts auf LED. Dadurch sparen wir alleine in diesem Bereich in der Zukunft mehr als 50 Prozent der Energie ein.

Diese Maßnahmen betreffen bislang das Stadion selbst. Auch drumherum soll sich etwas tun. Was genau? Es werden etwa Zaunanlagen erneuert. Die Drehsperren habe ich schon angesprochen. Das sind Maßnahmen, die nicht im Stadionkörper selbst stattfinden, sondern in den Ein- und Zugangsbereichen. Die Projekte darüber hinaus im Olympiapark werden nicht von uns, sondern von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport umgesetzt. Wir als Betreibergesellschaft des Olympiastadions Berlin werden diese Maßnahmen nicht durchführen. Das erfolgt in der Verantwortung des Olympiaparks.

Bei allem, was Sie planen: Wie gravierend sind die baurechtlichen Einschränkungen durch den Denkmalschutz? Und, wären ohne ihn auch weitere Maßnahmen denkbar? Bei all den Maßnahmen, die in Frage kommen, sind wir natürlich in engem Austausch mit dem Denkmalschutz - bis hin, dass wir sie uns auch genehmigen lassen. Darauf nehmen wir schon Rücksicht. Das beginnt schon mit dem Einbau des WLAN. Da haben wir erst kürzlich eine Abstimmung vorgenommen.

Sie beziffern die Kosten auf rund 20 Millionen Euro. Wie ist der genaue Zeitplan für die Maßnahmen und Investitionen? Begonnen haben die Maßnahmen zur Instandhaltung und Modernisierung schon im vergangenen Jahr. Sie sind angesetzt von 2020 bis einschließlich 2024, das Gros davon in den Jahren 2022 und 2023.

Das ist viel Aufwand für voraussichtlich sechs EM-Spiele. Wer profitiert denn noch davon? Der Aufwand ist nicht nur für die sechs EM-Spiele. Unsere weiteren Veranstalter werden davon profitieren - allen voran natürlich Hertha BSC mit den Heimspielen im Olympiastadion. Aber auch die Konzertveranstalter, ein Lollapalooza, das Istaf oder der DFB mit dem Pokalfinale. Es kommt allen zu Gute.

Ist Hertha BSC denn in diese Pläne eingebunden - und kommt es in der Modernisierungsphase zu Einschränkungen? Wir werden versuchen, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. In der Regel passieren solche Arbeiten dann auch zwischen den Veranstaltungen, sodass es diese selbst und damit auch die Heimspiele von Hertha BSC nicht tangiert.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Astrid Kretschmar, rbb-Sportredaktion.