Am 2. Spieltag der Regionalliga Nordost hat der amtierende Berliner Pokalsieger BFC Dynamo einen 2:1-Erfolg über Energie Cottbus erzielt und damit den zweiten Tabellenplatz verteidigt. Cottbus hingegen fällt auf Rang 14. Bei der Rückkehr in die Heimspielstätte im Sportforum Berlin zeigte sich die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek in der ersten Hälfte spielbestimmend. Folgerichtig ging Dynamo nach dem Treffer von Matthias Steinborn (12. Minute) mit 1:0 in die Halbzeitpause.

Energie Cottbus, das bis dahin lediglich defensiv überzeugte, steigerte sich nun und kam in der 53. Minute durch Erik Engelhardt zum Ausgleich. In der Folge erspielte sich die Mannschaft von Trainer Pele Wollitz ein Chancenplus. Spätestens in der 81. hätte Erik Engelhardt dann seinen zweiten Treffer des Abends erzielen müssen. Jedoch köpfte er wenige Meter und unbedrängt vor dem Tor neben den rechten Pfosten. Mit der letzten Aktion des Spiels dann gelang Andor Bolyki in der zweiten Minuten der Nachspielzeit der Lucky Punch für Dynamo.