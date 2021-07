Ein gefragtes Mittel dabei: Videoanalysen. Statt eine Stunde lang mit der ganzen Mannschaft verschiedene Szenen auszuwerten, empfiehlt der Sportwissenschaftler aber, den einzelnen Profis lieber kurze Sequenzen zu zeigen. "So ist die Generation heutzutage. Wenn du es ihnen sagst, glauben sie es nicht. Aber wenn sie es sehen, wie auf dem Handy, dann – oh ja, erwischt", weiß auch Fredi Bobic, seit diesem Sommer Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC.

Schlechte Werte allein bedeuten aber nicht gleich einen schlechten Spieler, so Görsdorf. Bestes Beispiel: Union-Stürmer Max Kruse. "Er gehört nicht zu den schnellsten Spielern, er hat nicht die meisten Ballkontakte und ist nicht am meisten auf dem Feld unterwegs", so der Sportwissenschaftler. In den meisten Statistiken war Kruse in der letzten Saison nur unterer Bundesliga-Durchschnitt.

Und doch erzielte der Union-Stürmer letzte Saison in 22 Spielen elf Tore und bereitete weitere fünf vor. Wie kann das sein? "Weil er sich zu bestimmten Timings in bestimmten Räumen aufhält, die sowohl für ihn persönlich als auch für das Team sehr viel Mehrwert bringen", erklärt Görsdorf die gute Ausbeute von Kruse.

In anderen Statistiken schneidet der 33-Jährige zudem sehr gut ab. Denn Kruse zählt zu den Bundesliga-Spielern, die in der letzten Saison am meisten daran beteiligt waren, Torabschlüsse zu kreieren. Dabei schauen die Analysten noch weit vor den Assist. Und dort gebe Kruse Impulse, damit andere Treffer vorbereiten und erzielen, erklärt Görsdorf. Bei jeder Statistik kommt es eben immer darauf an, die richtigen Daten zu betrachten - und vor allem die richtigen Schlüsse zu ziehen.